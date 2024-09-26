Как скачать из Google все свои данные (фотографии, видео, письма, контакты)

Американские компании постепенно уходят из России из-за санкций. Каким-то образом Google ещё держится и не отключает россиян от своих сервисов, но это может произойти в любой момент.



26 сентября 2024 года стало известно, что Google больше не позволяет жителям России создавать новые аккаунты. Не исключено, что это первый шаг к тому, что сервисы этой компании перестанут работать на территории РФ.



Российские пользователи рискуют лишиться доступа к переписке из Gmail, фотографиям и видео из «Google Фото», файлам из «Google Диска», списку телефонных контактов, закладкам из Chrome, заметкам и прочим данных в сервисах Google. К счастью, компания предоставляет возможность выгрузить на компьютер всё вышеперечисленное и многое другое — для этого нужно воспользоваться веб-утилитой «Google Архиватор».



Перейдите на сайт takeout.google.com и выберите, данные из каких сервисов вы хотите скачать с серверов Google в своё локальное хранилище. На выбор пять десятков сервисов, включая Gmail, «Google Фото», Google Pay, «Карты Google», Google Fit, YouTube и многое другое. Данные будут запакованы в многотомный архив, который можно будет распаковать на компьютере.







После запуска процесса экспорта вы можете закрыть в браузере вкладку «Google Архиватора», ссылка на созданный архив будет отправлена на вашу электронную почту.







В том случае, если вы храните в сервисах Google большой объём данных (десятки или сотни гигабайт), создание архива может занять несколько дней. Чтобы ускорить этот процесс, выберите только те данные, которые вам действительно нужно сохранить. Если выбрать максимальный размер (50 ГБ), количество файлов, которые нужно скачать, будет меньше.





