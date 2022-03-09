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Как скачать из сервисов Google все свои данные (фотографии, видео, письма, контакты)

Александр
4653

Как скачать из Google все свои данные (фотографии, видео, письма, контакты)?

Американские компании постепенно уходят из России из-за санкций. Каким-то образом Google ещё держится и не отключает россиян от своих сервисов, но это может произойти в любой момент.

Российские пользователи рискуют лишиться доступа к переписке из Gmail, фотографиям и видео из Google Фото, документам и прочих файлам из Google Диска, списку телефонных контактов, закладкам из Chrome, заметкам и прочим данных в сервисах Google. К счастью, компания предоставляет возможность выгрузить на компьютер всё вышеперечисленное и многое другое — для этого нужно воспользоваться веб-утилитой «Google Архиватор».

Перейдите на сайт takeout.google.com и выберите, данные из каких сервисов вы хотите «забрать», то есть скачать с серверов Google в своё локальное хранилище. На выбор пять десятков сервисов Google, включая Gmail, Google Фото, Google Pay, Карты Google, Google Fit, YouTube и многое другое. Данные будут запакованы в многотомный архив, который можно скачать на компьютер.



После запуска процесса экспорта вы можете закрыть в браузере вкладку «Google Архиватора», ссылка на созданный архив будет отправлена на вашу электронную почту.



В том случае, если вы храните в сервисах Google большой объём данных (десятки или сотни гигабайт), создание архива может занять несколько дней. Чтобы ускорить этот процесс, выберите только те данные, которые вам действительно нужно сохранить.


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Комментарии

XANTER
+45
XANTER
А куда переходить на помойку от Яндекса или мыла.сру или не дай бог рамблера?

Спасибо но нет
Сегодня в 09:34
#
–11
simba77
Правильно скачивайте скорее, ибо будут вас отключать стадо от цивилизации. Не умеете жить в мире,сосите куй тогда.
Сегодня в 02:07
#
saintmaybach
+9
saintmaybach
Когда мобильное приложение сделают?
9 марта 2022 в 16:20
#
+3877
tellurian saintmaybach
Есть ответ в другой статье от авторов.
В лучшем случае до конца года.
9 марта 2022 в 17:03
#
+62
hate_u
Как скачать фотки понятно. А письма, скачанные архивом, как и в каком виде потом просматривать ?
9 марта 2022 в 15:49
#
mystique_man
+1037
mystique_man hate_u
Блокнотом пробираясь через дебри служебной информации)
9 марта 2022 в 16:14
#
kardigan
+1133
kardigan
Дельная статья! Спасибо Александр
9 марта 2022 в 15:21
#