Как скачать из сервисов Google все свои данные (фотографии, видео, письма, контакты)

Как скачать из Google все свои данные (фотографии, видео, письма, контакты)?



Американские компании постепенно уходят из России из-за санкций. Каким-то образом Google ещё держится и не отключает россиян от своих сервисов, но это может произойти в любой момент.



Российские пользователи рискуют лишиться доступа к переписке из Gmail, фотографиям и видео из Google Фото, документам и прочих файлам из Google Диска, списку телефонных контактов, закладкам из Chrome, заметкам и прочим данных в сервисах Google. К счастью, компания предоставляет возможность выгрузить на компьютер всё вышеперечисленное и многое другое — для этого нужно воспользоваться веб-утилитой «Google Архиватор».



Перейдите на сайт takeout.google.com и выберите, данные из каких сервисов вы хотите «забрать», то есть скачать с серверов Google в своё локальное хранилище. На выбор пять десятков сервисов Google, включая Gmail, Google Фото, Google Pay, Карты Google, Google Fit, YouTube и многое другое. Данные будут запакованы в многотомный архив, который можно скачать на компьютер.







После запуска процесса экспорта вы можете закрыть в браузере вкладку «Google Архиватора», ссылка на созданный архив будет отправлена на вашу электронную почту.







В том случае, если вы храните в сервисах Google большой объём данных (десятки или сотни гигабайт), создание архива может занять несколько дней. Чтобы ускорить этот процесс, выберите только те данные, которые вам действительно нужно сохранить.





