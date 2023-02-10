Как скачать обновление, если Windows перестала обновляться

Александр


С недавних пор компания Microsoft отрезала жителей России и Беларуси от тестовых обновлений Windows 11. Даже если вы вступили в «Программу предварительной оценки» (она же Windows Insider) в надежде получать доступ к новым возможностям Windows в числе первых, операционная система не будет находить апдейты.

К настоящему моменту последняя стабильная сборка Windows 11 (22H2) носит номер 22621.1194, а в ветке Dev программы Windows Insider вышла сборка 25295.1000, которая содержит множество интересных нововведений.

Что делать, если Windows 11 не видит тестовые обновления?

  • Установите VPN-сервис с каким-нибудь европейским или американским IP-адресом, запустите его и подключитесь. Можно использовать бесплатный вариант, поскольку много трафика вам не потребуется.
  • Подождите пару минут, ничего не делайте.
  • Откройте «Параметры», перейдите в «Центр обновления Windows» и проверьте наличие обновлений.
  • Нажмите «Скачать и установить».
  • После инициализации скачивания отключите VPN.
  • Windows скачает и установит обновление. Можно перезагружать компьютер и пользоваться!
Когда выйдет следующий апдейт, Windows 11 снова его не увидит, к сожалению. Придётся снова запускать VPN и проделывать все описанные выше шаги ещё раз.
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Комментарии

tellurian
+5035
tellurian
Какой выбрать vpn для windows?
час назад в 18:23
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