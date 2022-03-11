Как скачать себе «Википедию» и другие сайты? Чтобы было чем заняться, если отключат интернет





Среди жителей России набирает популярность проект Kiwix. Это приложение позволяет скачать на компьютер, планшет или смартфон содержимое образовательных сайтов, чтобы их можно было изучать без доступа к интернету.



По данным «Коммерсанта», раньше приложение Kiwix скачивали около 100 раз в день, а теперь количество ежедневных загрузок превышает 500. Это происходит на фоне блокировки популярных сайтов и угрозы отключения рунета от глобальной компьютерной сети.



Kiwix — бесплатное приложение с открытым исходным кодом. В нём нет платных подписок и функций, которые разблокируются за деньги. Просматривать содержимое сайтов можно непосредственно в приложении, браузер не требуется.







В каталоге Kiwix несколько десятков русскоязычных энциклопедий и обучающих ресурсов «Википедия» и её тематические разделы. Для каждого сайта указан размер, чтобы можно было оценить, хватит ли для него места на вашем устройстве. Вся «Википедия», например, занимает от 4 до 28 ГБ в зависимости от того, достаточно ли просто текста или вам нужны ещё и картинки. В Kiwix доступны сайты не только на русском, но и на других языках, а в настройках приложения можно выбрать, куда будут сохранены сайты (например, их можно скопировать не в основную память смартфона, а на карту памяти).





