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Как скачать себе «Википедию» и другие сайты? Чтобы было чем заняться, если отключат интернет

Александр
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Среди жителей России набирает популярность проект Kiwix. Это приложение позволяет скачать на компьютер, планшет или смартфон содержимое образовательных сайтов, чтобы их можно было изучать без доступа к интернету.

По данным «Коммерсанта», раньше приложение Kiwix скачивали около 100 раз в день, а теперь количество ежедневных загрузок превышает 500. Это происходит на фоне блокировки популярных сайтов и угрозы отключения рунета от глобальной компьютерной сети.

Kiwix — бесплатное приложение с открытым исходным кодом. В нём нет платных подписок и функций, которые разблокируются за деньги. Просматривать содержимое сайтов можно непосредственно в приложении, браузер не требуется.



В каталоге Kiwix несколько десятков русскоязычных энциклопедий и обучающих ресурсов «Википедия» и её тематические разделы. Для каждого сайта указан размер, чтобы можно было оценить, хватит ли для него места на вашем устройстве. Вся «Википедия», например, занимает от 4 до 28 ГБ в зависимости от того, достаточно ли просто текста или вам нужны ещё и картинки. В Kiwix доступны сайты не только на русском, но и на других языках, а в настройках приложения можно выбрать, куда будут сохранены сайты (например, их можно скопировать не в основную память смартфона, а на карту памяти).


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