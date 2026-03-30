Как скачать весь свой iCloud. Полный гайд по эвакуации контента на случай блокировки в России

Уже с 1 апреля в России могут отключить оплату сервисов Apple со счёта мобильных операторов. Из-за этого многие пользователи рискуют потерять годы своей жизни в виде архивов с фото и видео, которые хранятся в iCloud. К счастью, Apple предусмотрела возможность скачать вообще всё с папками и метаданными из облака. Рассказываем, как это сделать.

Всё и сразу: выгружаются не только фото, но и контакты, календари, почта, заметки и данные приложений;

Максимальное качество: фото и видео сохраняются в оригинальном разрешении без потери метаданных и папок.

Автоматизация: вам не нужно сидеть и ждать у монитора — Apple сама соберет архив и пришлет ссылку.

Зайдите на сайт privacy.apple.com с компьютера или iPad (так удобнее);

Введите свой Apple ID и пароль. Потребуется подтверждение через двухфакторную аутентификацию;

В разделе «Получение копии данных» нажмите на ссылку «Запрос на получение копии данных»;

Перед вами появится список всех типов данных (Фото, iCloud Drive, Почта, Контакты и т.д.). Отметьте галочками всё, что вам дорого;

Нажмите «Продолжить» и выберите максимальный размер одного файла (например, 25 ГБ или 50 ГБ), чтобы Apple не нарезала ваш архив на сотню мелких частей;

Нажмите «Завершить запрос» и ждите ссылку на почту.

Структурированность: Apple сохраняет иерархию папок. Ваши фото будут разложены по годам и альбомам, а документы из iCloud Drive останутся в тех же папках, где и были;

Транспортабельность: этот архив — идеальный кандидат для переноса на внешний жесткий диск или SSD. Просто распакуйте данные на физический носитель, и ваш «цифровой след» теперь всегда будет под рукой, независимо от наличия интернета или политики Apple.

Зачем вообще это нужно? Выгрузка данных позволит вам держать на физическом носителе копию всех медиафайлов и важных документов. С его помощью вам будет проще переехать на альтернативные сервисы типа Яндекс Диск или локальное NAS-хранилище. Ну, а главное — вы обезопасите себя от случайной потери доступа ко всем данным.Жирнейший плюс нашего метода заключается в масштабности. В отличие от ручного копирования фото поштучно, официальный метод через запрос данных дает несколько жирных преимуществ:Самый надежный способ — воспользоваться инструментом управления данными. Для этого сделайте следующее:Сразу отметим, что сбор данных занимает от нескольких часов до 7 дней. Apple пришлет письмо на почту, когда всё будет готово к загрузке.Когда заветная ссылка придет, вы скачаете набор ZIP-архивов. Внутри вас ждет приятный сюрприз:Облачные технологии приучили нас к комфорту, но в текущих реалиях лучше хранить яйца в разных корзинах. Потратить 5 минут на оформление запроса сегодня — значит избавить себя от головной боли и потери бесценных архивов завтра. Сделайте бэкап, закиньте его на надежный диск и спите спокойно.