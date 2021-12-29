Весь контент библиотеки «VK Видео» теперь можно смотреть без доступа к интернету, сохраняя его в офлайн-режиме. Новая функция стала доступна 29 декабря в приложении «ВКонтакте» на iOS и Android.

С офлайн-режимом в «VK Видео» можно смотреть контент даже там, где нет интернета или он медленны, например, в поезде, самолёте, в путешествии или на даче. Ограничения на мобильный трафик или слабая сеть не помешают смотреть видео в высоком разрешении без пауз и задержек. Сохранённые ролики можно найти в разделе «Скачанное».

Ролики быстро загружаются на пользовательские устройства благодаря собственным технологиям «VK Видео» по ускорению передачи данных и снижению задержек, а также одной из крупнейших в России геораспределённых сетей доставки контента (CDN). Загрузка видео происходит посегментно, поэтому на неё не влияют кратковременные сбои в сети или переключение между точками доступа к интернету. Благодаря оптимальному использованию ресурсов скачивание видео не сказывается на работе мобильного приложения.



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