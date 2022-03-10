Как скачать все свои публикации из Instagram, Facebook и Twitter

Иностранные соцсети подвергаются в России блокировке. Ими всё ещё можно пользоваться (хотя и не так комфортно, как раньше), но существует риск, что они заблокируют российских пользователей и удалят весь оставленный ими контент.Instagram, Facebook и Twitter позволяют скачать на компьютер все публикации, которые вы разместили (включая фото и видео), а также некоторые другие данные (например, список друзей и подписок, комментарии и личную переписку). Если вы считаете, что у вас есть что-то ценное в этих соцсетях, было бы глупо не сохранить это себе на память.Где скачать архив своих данных из соцсетей:На сайтах подробно расписаны инструкции, с помощью которых можно забрать из сервисов свои данные. Архив с данными подготавливается в несколько шагов, и вы можете выбрать, что именно вам нужно сохранить. По завершении подготовки на вашу электронную почту придёт ссылка для скачивания архива.





Архив может быть в формате HTML, который легко просмотреть в браузере (будто это локальная копия вашего аккаунта). Также можно запросить сохранение в формате JSON, с помощью которого легче перенести данные в другой сервис, если он поддерживает такой импорт.

