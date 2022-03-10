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Instagram Facebook Twitter Инструкции Обход санкций

Как скачать все свои публикации из Instagram, Facebook и Twitter

Александр
755



Иностранные соцсети подвергаются в России блокировке. Ими всё ещё можно пользоваться (хотя и не так комфортно, как раньше), но существует риск, что они заблокируют российских пользователей и удалят весь оставленный ими контент.

Instagram, Facebook и Twitter позволяют скачать на компьютер все публикации, которые вы разместили (включая фото и видео), а также некоторые другие данные (например, список друзей и подписок, комментарии и личную переписку). Если вы считаете, что у вас есть что-то ценное в этих соцсетях, было бы глупо не сохранить это себе на память.

Где скачать архив своих данных из соцсетей:

Instagram
Facebook
Twitter

На сайтах подробно расписаны инструкции, с помощью которых можно забрать из сервисов свои данные. Архив с данными подготавливается в несколько шагов, и вы можете выбрать, что именно вам нужно сохранить. По завершении подготовки на вашу электронную почту придёт ссылка для скачивания архива.



Архив может быть в формате HTML, который легко просмотреть в браузере (будто это локальная копия вашего аккаунта). Также можно запросить сохранение в формате JSON, с помощью которого легче перенести данные в другой сервис, если он поддерживает такой импорт.

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Комментарии

toZen
+35
toZen Вася Вотафаков
Импортозамещение будет. Не Facebook, а чисто по-русски Мордокнига например 😂🤷‍♂️
14 минут назад
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+73
Carter_Mayers Вася Вотафаков
Действительно, один фиг там качество пожато, а у большинства или в облаке или вообще на харде или флешке оригиналы. Скачивать фото и видео из соцсетей самое последнее дело вообще)
7 минут назад
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