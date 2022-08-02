Яндекс Музыка

Как сконцентрироваться на работе или учёбе? На помощь придёт нейромузыка

Александр


В музыкальный сервис «Яндекса» был встроен автоматический генератор музыки на основе нейросети. Сочинённые искусственным интеллектом произведения называются «Нейромузыкой».

Послушать «Нейромузыку» можно в мобильных приложениях «Яндекс Музыки» и на умных колонках «Яндекс Станция» — для этого нужно отдать «Алисе» команду «Алиса, включи „Нейромузыку“». Доступны три режима: «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость. По словам «Яндекса», эта музыка помогает слушателю сконцентрироваться на учёбе, работе, физических тренировка и при занятии любым другим делом, которое требует повышенного внимания.

«Нейромузыка» играет без пауз между переходами, один трек плавно перетекает в другой. Нейросеть писала композиции на основе музыкальных партий, взятых из треков в разных жанрах (рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент), а затем эти партии озвучивались электронными инструментами. В общей сложности было создано несколько десятков тысяч композиций, которые образуют миллионы уникальных сочетаний, генерируя бесконечный музыкальный поток в реальном времени.

«Нейромузыка» учитывает музыкальные предпочтения пользователя, поэтому для каждого человека составляется уникальный плейлист. Подбор треков осуществляется с помощью той же системы, на основе которой в «Яндекс Музыке» работает раздел «Моя волна».

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Комментарии

kardigan
+2631
kardigan
Нет ничего лучше классической музыки.
Нафига нужна нейро, если есть столько композиторов, которых можно слушать и просто получать удовольствие?
час назад в 13:57
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s_medik
+2928
s_medik
Послушал я эту нейромузыку, не знаю как у вас, но у меня кровь из ушей пошла.
час назад в 14:14
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