Как сконцентрироваться на работе или учёбе? На помощь придёт нейромузыка

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В музыкальный сервис «Яндекса» был встроен автоматический генератор музыки на основе нейросети. Сочинённые искусственным интеллектом произведения называются «Нейромузыкой».Послушать «Нейромузыку» можно в мобильных приложениях «Яндекс Музыки» и на умных колонках «Яндекс Станция» — для этого нужно отдать «Алисе» команду «Алиса, включи „Нейромузыку“». Доступны три режима: «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость. По словам «Яндекса», эта музыка помогает слушателю сконцентрироваться на учёбе, работе, физических тренировка и при занятии любым другим делом, которое требует повышенного внимания.«Нейромузыка» играет без пауз между переходами, один трек плавно перетекает в другой. Нейросеть писала композиции на основе музыкальных партий, взятых из треков в разных жанрах (рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент), а затем эти партии озвучивались электронными инструментами. В общей сложности было создано несколько десятков тысяч композиций, которые образуют миллионы уникальных сочетаний, генерируя бесконечный музыкальный поток в реальном времени.«Нейромузыка» учитывает музыкальные предпочтения пользователя, поэтому для каждого человека составляется уникальный плейлист. Подбор треков осуществляется с помощью той же системы, на основе которой в «Яндекс Музыке» работает раздел «Моя волна».Вместе с «Яндекс Музыкой» вы получаете все остальные преимущества подписки «Плюс Мульти»: