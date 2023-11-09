Как скрыть свой IP-адрес в WhatsApp на Android и iOS

Артем
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Фото: Unsplash 

В мессенджере появилась новая опция — «Защита IP-адреса во время звонков». Когда она включена звонки проходят через серверы WhatsApp и обещают пользователю максимальную конфиденциальность.

Функция уже доступна владельцам iPhone и Android-смартфонов. Чтобы ее активировать обновите приложение до последней версии и выполните следующие действия:

  • Открываем «Настройки»;
  • Выбираем «Конфиденциальность»;
  • Переходим в «Расширенные»;
  • Включаем «Защитить IP-адрес во время звонков».


Путь к настройке одинаков для обеих операционных систем. Так он выглядит на iPhone

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А так для Android-смартфонов

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Компания предупредила, что способ может ухудшить качество связи и напомнила о системе шифрования звонков, которое обеспечивает постоянную защиту пользователей без каких-либо дополнительных способов.
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