Как скрыть свой IP-адрес в WhatsApp на Android и iOS

Открываем «Настройки»;

Выбираем «Конфиденциальность»;

Переходим в «Расширенные»;

Включаем «Защитить IP-адрес во время звонков».

В мессенджере появилась новая опция — «Защита IP-адреса во время звонков». Когда она включена звонки проходят через серверы WhatsApp и обещают пользователю максимальную конфиденциальность.Функция уже доступна владельцам iPhone и Android-смартфонов. Чтобы ее активировать обновите приложение до последней версии и выполните следующие действия:Путь к настройке одинаков для обеих операционных систем. Так он выглядит на iPhoneА так для Android-смартфоновКомпания предупредила, что способ может ухудшить качество связи и напомнила о системе шифрования звонков, которое обеспечивает постоянную защиту пользователей без каких-либо дополнительных способов.