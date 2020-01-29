





Начиная с Windows 8 в системе появились стандартизированные уведомления, и на данный момент практически все мессенджеры, браузеры и прочие утилиты умеют с ними работать. И временами бывает, что уведомление вы прочитали, а ждать пока оно скроется не хочется (особенно если время скрытия секунд 30). Конечно, его можно скрыть с помощью мышки, подведя указатель к уведомлению и нажав на крестик, но иногда, особенно когда что-то печатаешь, удобнее сделать это с клавиатуры.И, оказывается, в Windows 10 есть такая возможность — когда уведомление будет на экране, его можно выделить, нажавПосле этого просто нажмите на клавишу, и уведомление тут же будет скрыто.