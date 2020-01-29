Начиная с Windows 8 в системе появились стандартизированные уведомления, и на данный момент практически все мессенджеры, браузеры и прочие утилиты умеют с ними работать. И временами бывает, что уведомление вы прочитали, а ждать пока оно скроется не хочется (особенно если время скрытия секунд 30). Конечно, его можно скрыть с помощью мышки, подведя указатель к уведомлению и нажав на крестик, но иногда, особенно когда что-то печатаешь, удобнее сделать это с клавиатуры.

И, оказывается, в Windows 10 есть такая возможность — когда уведомление будет на экране, его можно выделить, нажав Shift+Win+V:


Да, не всем друзьям нравится, когда на них тестируют фишки Windows 10 :)

После этого просто нажмите на клавишу Delete, и уведомление тут же будет скрыто.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос

Падение астероидов могло уничтожить жизнь вокруг самых популярных звезд во Вселенной Падение астероидов могло уничтожить жизнь вокруг самых популярных звезд во Вселенной

Прием, Хьюстон, получите 4К-видео — на Луне появится система лазерной связи с Землей Прием, Хьюстон, получите 4К-видео — на Луне появится система лазерной связи с Землей