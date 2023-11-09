Как скрыть все значки с рабочего стола в macOS. Больше никто не сможет подсмотреть, что на вашем компьютере

Фархад
macOS

В силу особенности операционной системы macOS многие пользователи Mac частично хранят свои файлы на рабочем столе. Однако такое решения немного неудобно, поскольку все ваши данные видны окружающим, да и на скриншоты попадает часть личной информации. К счастью, Apple предусмотрела опцию, которая позволяет скрыть все файлы с рабочего стола. Рассказываем, как её включить.

На самом деле всё довольно просто, но из-за путаницы в «Системных настройках» не все пользователи находят нужный тумблер и просто переносят файлы с рабочего стола в другие папки.

Чтобы отключить отображение файлов и папок на рабочем столе, выполните следующие шаги:
  • Откройте «Системные настройки» и перейдите в раздел «Рабочий стол и Dock»;
  • Прокрутите вниз до секции «Рабочий стол и Постановщик»;
macOS
  • Уберите галочку со обоих пунктов «Показать объекты»;
  • Готово.


Теперь вы можете просматривать свои файлы с рабочего стола только в Finder или при нажатии на обои в macOS Sonoma. Во всех остальных случая иконки будут скрыты.
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