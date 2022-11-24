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Как следить за матчами Чемпионата мира в Катаре прямо с экрана заблокированного iPhone

Фархад

iPhone 14 Pro Qatar

С выходом iOS 16.1 владельцам iPhone стала доступна функция Live Activities, которая представляет собой живые виджеты с отображением прогресса в реальном времени. Например, это нововведение позволяет отслеживать результаты всех матчей Чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в Катаре.

Отслеживать матчи с заблокированного экрана можно на любом iPhone с iOS 16.1, а на моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max живые виджеты отображаются ещё и в Dynamic Island.

Чтобы добавить живые виджеты с матчами ЧМ, необходимо:
  • Скачать бесплатное приложение FotMob или ScoreSpot из App Store;
  • При первом запуске выбрать любимые команды и сборные, матчи которых будут отслеживаться, а также разрешите приложениям доступ к уведомлениям;
  • Теперь можно перейти во вкладку «Матчи» в FotoMob, выбрать нужный и нажать на значок звезды в правом верхнем углу.
  • FotMob 2
  • В ScoreSpot нужно выбрать матч в первой вкладке и нажать на значок молнии. 
  • ScoreSpot iPhone 14
  • Свернуть приложение свайпом вверх;
  • Готово!
FotMob

Теперь на экране блокировки вы будете видеть все результаты выбранного матча в режиме реального времени.

ScoreSpot iPhone 14 2

На iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max счёт также будет отображаться в островке Dynamic Island во всех приложениях.

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Комментарии

kardigan
+2893
kardigan
За кого болеем?
час назад в 15:54
#
tellurian
+4744
tellurian
На 11-12-13 пробовал кто?
час назад в 16:17
#
xpuzzlex
+43
xpuzzlex tellurian
На XR проверю на матче Бразилия — Сербия
22 минуты назад
#
xpuzzlex
+43
xpuzzlex tellurian
ScoreSpot уже показывает предстоящий матч
19 минут назад
#
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