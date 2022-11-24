Как следить за матчами Чемпионата мира в Катаре прямо с экрана заблокированного iPhone

С выходом iOS 16.1 владельцам iPhone стала доступна функция Live Activities, которая представляет собой живые виджеты с отображением прогресса в реальном времени. Например, это нововведение позволяет отслеживать результаты всех матчей Чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в Катаре.
Отслеживать матчи с заблокированного экрана можно на любом iPhone с iOS 16.1, а на моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max живые виджеты отображаются ещё и в Dynamic Island.
Чтобы добавить живые виджеты с матчами ЧМ, необходимо:
- Скачать бесплатное приложение FotMob или ScoreSpot из App Store;
- При первом запуске выбрать любимые команды и сборные, матчи которых будут отслеживаться, а также разрешите приложениям доступ к уведомлениям;
- Теперь можно перейти во вкладку «Матчи» в FotoMob, выбрать нужный и нажать на значок звезды в правом верхнем углу.
- В ScoreSpot нужно выбрать матч в первой вкладке и нажать на значок молнии.
- Свернуть приложение свайпом вверх;
- Готово!
Теперь на экране блокировки вы будете видеть все результаты выбранного матча в режиме реального времени.
На iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max счёт также будет отображаться в островке Dynamic Island во всех приложениях.
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