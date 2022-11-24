Как следить за матчами Чемпионата мира в Катаре прямо с экрана заблокированного iPhone

Скачать бесплатное приложение FotMob или ScoreSpot из App Store;

или из App Store; При первом запуске выбрать любимые команды и сборные, матчи которых будут отслеживаться, а также разрешите приложениям доступ к уведомлениям;

Теперь можно перейти во вкладку «Матчи» в FotoMob, выбрать нужный и нажать на значок звезды в правом верхнем углу.



В ScoreSpot нужно выбрать матч в первой вкладке и нажать на значок молнии.



Свернуть приложение свайпом вверх;

Готово!

С выходом iOS 16.1 владельцам iPhone стала доступна функция Live Activities, которая представляет собой живые виджеты с отображением прогресса в реальном времени. Например, это нововведение позволяет отслеживать результаты всех матчей Чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в Катаре.Отслеживать матчи с заблокированного экрана можно на любом iPhone с iOS 16.1, а на моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max живые виджеты отображаются ещё и в Dynamic Island.Чтобы добавить живые виджеты с матчами ЧМ, необходимо:Теперь на экране блокировки вы будете видеть все результаты выбранного матча в режиме реального времени.На iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max счёт также будет отображаться в островке Dynamic Island во всех приложениях.