Как следить за местоположением родных и знакомых с любого Android-смартфона

Александр



Компания Google добавила Android-смартфонам новую возможность. Теперь через стандартное приложение «Контакты» можно следить за местоположением людей, которые поделились с вами этой информацией.

Для использования этой функции нужно обновить приложение «Контакты» до версии 4.22.37.586680692 и добавить email-адрес в сервисе Gmail того человека, который будет делиться с вами данными о том, где он находится. Теперь он может поделиться с вами своим местоположением через «Google Карты», а вы, зайдя в «Контакты», увидите кнопку для отслеживания рядом с кнопками для совершения звонков и отправки SMS.

Это небольшое нововведение значительно упрощает обмен данными о местоположении между пользователями Android-смартфонов. К сожалению, делиться своим местоположением через «Контакты» по-прежнему нельзя, это можно делать через «Google Карты».

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Источник:
TechRadar
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