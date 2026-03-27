Как слушать «Мою волну» в «Яндекс Музыке» без интернета

Технически офлайн-режим реализован через встроенный в приложение «лёгкий рекомендательный движок» весом всего 100 КБ. При скачивании треков на устройство сервер присылает персонализированную «шпаргалку» — алгоритм того, как именно подбирать музыку для этого пользователя из имеющихся треков. Этот движок работает локально и продолжает реагировать на действия слушателя (пропуски, переслушивания) даже без интернета.
Пользователи могут управлять объёмом памяти, который «Моя волна» использует для офлайн-работы. В настройках приложения доступно ограничение, которое влияет на разнообразие рекомендаций: чем больше выделенного пространства, тем дольше подборки остаются интересными. Чтобы не расходовать мобильный трафик, треки скачиваются только при подключении к Wi-Fi, причём процесс автоматически запускается ночью, когда устройство стоит на зарядке.
Как включить офлайн-режим для «Моей волны» и выбрать объём выделенной памяти:
- Запустите приложение «Яндекс Музыка»
- Нажмите на сердечко в правой нижней части экрана
- Нажмите на значок настроек в правой верхней части экрана
- Нажмите «Автоскачивание»
- Активируйте тумблер у «Автоскачивания»
- Ползунком выберите лимит памяти для скачивания рекомендованных треков — от 500 МБ до бесконечности
- Вернитесь из настроек
Новая функция особенно актуальна для поездок в метро, на транспорте, в местах с нестабильным покрытием и в периоды отключений мобильного интернета. В «Яндексе» планируют расширять возможности офлайн-режима, добавляя новые сценарии использования и персонализации.
