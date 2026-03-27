Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как слушать «Мою волну» в «Яндекс Музыке» без интернета

Александр
«Яндекс Музыка» запустила офлайн-режим для персонального плейлиста «Моя волна», благодаря чему теперь можно слушать музыку с ИИ-рекомендациями даже при отсутствии интернета. Эта возможность доступна обладателям подписки «Яндекс Плюс». Воспроизведение подборки не прервётся, если сеть пропадёт, и вы не будете ограничены набором заранее скачанных треков из «Избранного».

Технически офлайн-режим реализован через встроенный в приложение «лёгкий рекомендательный движок» весом всего 100 КБ. При скачивании треков на устройство сервер присылает персонализированную «шпаргалку» — алгоритм того, как именно подбирать музыку для этого пользователя из имеющихся треков. Этот движок работает локально и продолжает реагировать на действия слушателя (пропуски, переслушивания) даже без интернета.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Пользователи могут управлять объёмом памяти, который «Моя волна» использует для офлайн-работы. В настройках приложения доступно ограничение, которое влияет на разнообразие рекомендаций: чем больше выделенного пространства, тем дольше подборки остаются интересными. Чтобы не расходовать мобильный трафик, треки скачиваются только при подключении к Wi-Fi, причём процесс автоматически запускается ночью, когда устройство стоит на зарядке.

Как включить офлайн-режим для «Моей волны» и выбрать объём выделенной памяти:

  • Запустите приложение «Яндекс Музыка»
  • Нажмите на сердечко в правой нижней части экрана
  • Нажмите на значок настроек в правой верхней части экрана
  • Нажмите «Автоскачивание»
  • Активируйте тумблер у «Автоскачивания»
  • Ползунком выберите лимит памяти для скачивания рекомендованных треков — от 500 МБ до бесконечности
  • Вернитесь из настроек




Новая функция особенно актуальна для поездок в метро, на транспорте, в местах с нестабильным покрытием и в периоды отключений мобильного интернета. В «Яндексе»  планируют расширять возможности офлайн-режима, добавляя новые сценарии использования и персонализации.

Ранее мы рассказали, как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых нет в этом сервисе. Вы можете загрузить их самостоятельно, они будут синхронизированы между вашими устройствами, в том числе умными колонками.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Российские водители грустно ждут 1 января из-за этого подорожания
Мобильная связь подорожает в 2026 из-за новой функции мессенджера MAX
Не соглашайтесь на «декабрьскую выплату от Госуслуг» — пожалеете

В сети хайпит живой календарь жизни. Как установить эти обои на iPhone
Wildberries стал платить за вход в приложение. Сколько можно заработать?
Как бесплатно смотреть Олимпиаду-2026 в России?
8 моделей iPhone, которые стоит покупать в 2026. Остальные — деньги на ветер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также