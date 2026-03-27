Как слушать «Мою волну» в «Яндекс Музыке» без интернета

«Яндекс Музыка» запустила офлайн-режим для персонального плейлиста «Моя волна», благодаря чему теперь можно слушать музыку с ИИ-рекомендациями даже при отсутствии интернета. Эта возможность доступна обладателям подписки «Яндекс Плюс». Воспроизведение подборки не прервётся, если сеть пропадёт, и вы не будете ограничены набором заранее скачанных треков из «Избранного».Технически офлайн-режим реализован через встроенный в приложение «лёгкий рекомендательный движок» весом всего 100 КБ. При скачивании треков на устройство сервер присылает персонализированную «шпаргалку» — алгоритм того, как именно подбирать музыку для этого пользователя из имеющихся треков. Этот движок работает локально и продолжает реагировать на действия слушателя (пропуски, переслушивания) даже без интернета.

Запустите приложение «Яндекс Музыка»

Нажмите на сердечко в правой нижней части экрана

Нажмите на значок настроек в правой верхней части экрана

Нажмите «Автоскачивание»

Активируйте тумблер у «Автоскачивания»

Ползунком выберите лимит памяти для скачивания рекомендованных треков — от 500 МБ до бесконечности

Вернитесь из настроек