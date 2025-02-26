Как слушать музыку через Spotify в России в 2025 году — полная инструкция

Spotify ушёл из России почти три года назад, но не перестал быть одним из лучших музыкальных сервисов. Специфика этого рынка такова, что из-за санкций российские музстриминги почти перестали пополняться свежими иностранными релизами, а старые альбомы постепенно исчезают, поскольку стало невозможно продлевать лицензионные соглашения на их дистрибуцию. В этой статье мы рассказываем, как вернуть себе Spotify со всеми его прелестями.
Установка приложения
Spotify недоступен в российских сегментах «Google Play Маркета» и Apple App Store, поэтому скачивание приложения сопряжено с некоторыми трудностями. В случае с Android установочный APK-файл можно найти в альтернативных магазинах (главное — не нарваться на подделку с вирусом). Второй вариант — воспользоваться «Play Маркетом» с иностранным аккаунтом Google.
На iOS или iPadOS восстановить приложение можно, если вы ранее устанавливали его на своё устройство, причём поставится самая свежая версия и в дальнейшем будут приходить апдейты. Чтобы загрузить Spotify, нажмите на иконку аккаунта Apple в App Store в правом верхнем углу, а затем на «Покупки» → «Все». Найдите удалённые приложения и нажмите на значок облака рядом с названием Spotify. Если у вас не было Spotify прежде, придётся регистрировать иностранный аккаунт Apple.
Регистрация нового аккаунта Spotify или смена региона в существующем аккаунте
Зарегистрировать аккаунт можно на сайте Spotify с использованием иностранного IP-адреса. Если у вас уже есть аккаунт, созданный в те времена, когда Spotify работал в России, потребуется сменить регион в настройках (Account → Edit Profile → Country or Region). В некоторых случаях регион не получается изменить самостоятельно, в этом случае можно обратиться в поддержку, написав, к примеру, что вы сменили страну проживания. Если и это не помогло, придётся регистрировать новый аккаунт.
При смене региона сохраняются треки и релизы, которые вы добавили в избранное, но некоторые из них могут исчезнуть (из-за того, что они недоступны в той стране, которую вы выбрали в настройках аккаунта).
Spotify можно использовать бесплатно, пользователю доступна вся фонотека, нет лимитов на время прослушивания, однако ограничений всё же немало (низкое качество звука, реклама между треками, треки в альбомах и подборках играют в случайном порядке, можно пропускать не более шести треков в час, нельзя сохранять треки для офлайн-воспроизведения).
Оплата подписки Premium
Подписку Spotify можно купить «с рук» в интернете (например, на «Авито», GGSEL, «Яндекс Маркете», Wildberries, Plati.Market, Podpiska.org, FunPay и другие). Стоимость подписки варьируется в зависимости от её типа, длительности, региона и жадности продавца. Имейте в виду, что среди продавцов иногда попадаются обманщики, поэтому обращайте внимание не только на цены, но и на рейтинг, количество продаж и отзывы.
Какие бывают подписки:
«Индивидуальный план»: для одного пользователя, с полным доступом к функциям Premium (прослушивание без рекламы, скачивание треков и высокое качество звука).
«Дуо план»: для двоих пользователей, проживающих по одному адресу или рядом друг с другом. Каждый из них получает собственный аккаунт с индивидуальными рекомендациями.
«Семейный план»: для группы до шести человек, проживающих неподалёку друг от друга. Он выгоден для семей или групп друзей, позволяя им экономить в сравнении с индивидуальной подпиской или подпиской на двоих.
«Студенческий план»: скидка на подписку для студентов со всеми преимуществами Premium по сниженной цене. Для оформления необходимо подтверждение статуса студента.
Если вы планируете оформить подписку для себя одного или ещё для нескольких человек, выгоднее всего приобрести место или места в семейном плане.
Поскольку Spotify индивидуально подходит к работе в каждой стране, у этого сервиса есть региональные особенности, о которых важно знать, прежде чем вы купите подписку. В некоторых странах подписка стоит дороже, в других дешевле, доступны региональные чарты и подкасты на языке той страны, к которой привязан аккаунт. Обычно пользователи выбирают Индию — там дешевле всего, но придётся привыкать к обилию местных исполнителей и контент-мейкеров на главной странице. К счастью, наполнение каталога почти такое же, как в США и европейских странах, где подписка обходится в несколько раз дороже.
При наличии иностранной банковской карты можно обойтись без посредников при приобретении подписки. Spotify не смотрит на происхождение карты, то есть, условно говоря, выданной в Казахстане картой можно оплатить Premium-подписку на аккаунте, зарегистрированном в Индии.
Способ 2 — полностью нечестный (взломанное приложение)
На 4PDA и других подобных ресурсах можно найти взломанные приложения Spotify для Android и iOS. В них разблокирован Premium, но могут быть определённые ограничения (например, нет возможности скачивать треки в кэш для прослушивания без интернета).
Взломанный Spotify ставится на Android как обычное приложение без каких-либо сложностей. Для Android выпущено несколько десятков различных модов, каждый со своими улучшениями, ограничениями и особенностями (например, с привязкой к конкретной стране, IP-адрес которой необходимо использовать при входе в аккаунт). В случае с iOS потребуется либо джейлбрейк, либо альтернативный магазин приложений (AltStore или 3utools) и сертификат разработчика, без которого это приложение придётся переустанавливать каждую неделю. Есть ещё одно ограничение — периодически (примерно раз в 2-3 недели) нужно заново залогиниваться в свой аккаунт.