Продолжаем знакомить в крупнейшим потоковым аудиосервисом Spotify. В этой заметке мы расскажем как слушать музыку без подключения к интернету. Это может пригодиться во время авиаперелёта, а также владельцам тарифов с ограниченным количеством Гигабайт.
Сразу стоит отметить, что возможность прослушивать музыку в сервисе офлайн доступна только для пользователей платной подписки Premium. С тарифами вы сможете ознакомиться на официальном сайте Spotify.
Как слушать музыку без интернета?
В приложениях сервиса предусмотрена возможность скачивания треков, альбомов и плейлистов для прослушивания онлайн. Для того чтобы скачать определенный альбом, нужно перейти на его страницу и активировать опцию «Скачать».
Таким же образом можно скачать любой плейлист. Для этого открываем страничку плейлиста и активируем тумблер «Скачать».
Как удалить скачанную музыку?
- Запускаем приложение Spotify и открываем вкладку «Моя медиатека».
- Здесь будет три раздела: «Плейлисты», «Исполнители», «Альбомы». К примеру, переходим в «Альбомы» — скачанные будут отмечены зеленой стрелочкой.
- Выбираем скачанный альбом и на его странице отключаем опцию «Скачано». После этого он будет удалён с вашего хранилища.
Как управлять хранилищем для скачанной музыки?
Spotify предусматривает несколько вариантов менеджмента скачиваемых файлов. Во-первых, если у вас немного свободного места на устройстве, то можно выбрать качество скачиваемых композиций, а это напрямую влияет на их вес.
- Заходим в «Настройки» — значок шестеренки в правом верхнем углу.
- Пролистываем до раздела «Качество музыки». Здесь имеется опция выбора качества для скачиваемых файлов: «Среднее», «Высокое», и «Очень высокое». Меньше всего места занимает «Среднее».
Владельцы смартфонов на Android с поддержкой карт памяти microSD могут выбрать хранилище для своей музыки. Это опция располагается в самом низу «Настроек».
В этом меню вы сможете выбрать место для сохранения музыки: хранилище устройства или карта памяти.
Операторы с безлимитным доступом к Spotify
У двух мобильных операторов имеются опции с безлимитным доступом к музыкальному сервису:
сравнивали цены Spotify с другими музыкальными сервисами, рассказывали как перенести свою музыкальную библиотеку, а также с чего начать после регистрации.
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