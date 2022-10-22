Как слушать музыку во Вконтакте без рекламы и интернета. Рассказываем

VK Музыка — один из главных стриминговых сервисов в России, особенно после ухода Spotify и проблем с оплатой подписки у Apple Music. Там хранятся плейлисты, которые мы собирали с конца 2000-х годов, а сейчас разработчики допилили приложение и сделали его удобным и прогрессивным на фоне конкурентов.
У сервиса есть бесплатная версия и платная подписка VK Combo. В первой можно слушать музыку в десктопной версии и мобильной, но без фонового режима, возможности сохранять и кэшировать аудиозаписи. В платной версии ограничения снимаются.
Сейчас у ВКонтакте проходит акция — при подключении подписки по специальному промокоду вы получаете доступ к премиум-версии сервиса до конца году бесплатно.
Для этого нужно перейти по ссылке
и ввести промокод GETW1HR
. Вам станет доступна VK Музыка с возможностью слушать аудио в фоновом режиме, сохранять их и слушать без рекламы до конца года.