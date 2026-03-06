Как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых там нет





У многих есть подписка «Яндекс Плюс», в которую включён сервис «Яндекс Музыка», но существует большая проблема — из-за санкционных ограничений свежие иностранные релизы почти не появляются там, и множество старых релизов было удалено. Эту проблему можно решить, хотя и точечно — только для себя.

В «Яндекс Музыке» сохранилась возможность загружать треки, которые доступны только вам. Это могут быть какие угодно записи — хоть ваши собственные, хоть те, что были удалены из этого сервиса или никогда там не появлялись.Для загрузки треков потребуется веб-версия «Яндекс Музыки» или десктопное приложение. В главном меню выберите «Коллекция», перейдите в «Мои плейлисты», нажмите на «Новый плейлист» и загрузите нужные вам треки. Если это конкретный альбом, можете указать его название в названии плейлиста, а также добавить обложку. Точно так же можно повторить со всеми другими альбомами, которые вы хотите слушать в «Яндекс Музыке».В том случае, если вас интересуют не целые альбомы, а отдельные треки, можно загрузить их в общий плейлист, а далее настроить порядок следования, как в обычном плейлисте.Делиться такими плейлистами с другими пользователями нельзя, они доступны только вам. Все загруженные треки синхронизируются с другими вашими устройствами. То есть, вы можете загрузить их через компьютер, а затем слушать на смартфоне или колонке с «Алисой».