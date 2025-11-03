Как сохранить доступ к WhatsApp*, если SMS от мессенджера блокируют

Настройка займет всего пару минут.
• Открываем «Настройки»
• Далее «Аккаунт»
• Следом «Электронный адрес»
На указанную электронную почту придет код подтверждения и вбиваем его в соответствующее поле. Теперь коды для доступа к мессенджеру будут приходить на указанный адрес.
Ранее стало известно, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны иностранных мессенджеров. Также мы рассказывали, как сохранить доступ к Telegram на фоне блокировок.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.