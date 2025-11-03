Top.Mail.Ru

Как сохранить доступ к WhatsApp*, если SMS от мессенджера блокируют

Артем
Настройка займет всего пару минут.

Мессенджер WhatsApp* начал предлагать российским пользователям добавить адрес электронной почты для входа в аккаунт и его восстановления. Уведомление стало появляться над списком чатов, а при его нажатии пользователей переносят в меню настроек. Поскольку сообщение появляется не у всех, рассказываем, как самостоятельно найти опцию, чтобы не остаться без связи.

• Открываем «Настройки»
• Далее «Аккаунт»
• Следом «Электронный адрес»

zsfgtjsfztjzsftjzfrtj.jpg

На указанную электронную почту придет код подтверждения и вбиваем его в соответствующее поле. Теперь коды для доступа к мессенджеру будут приходить на указанный адрес.

Ранее стало известно, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны иностранных мессенджеров. Также мы рассказывали, как сохранить доступ к Telegram на фоне блокировок.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.
2
