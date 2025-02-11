Как сохранять голосовые сообщения в Telegram (чтобы слушать, даже если собеседник удалит их)

Александр

У некоторых людей есть привычка — они отправляют голосовые сообщения, а потом жалеют о сказанном или обижаются и удаляют, чтобы вы не узнали, что они наговорили. Если голосовуха короткая, её можно послушать сразу, а на длинные нужно выделять время, но в том случае, если вы промедлите, есть риск, что запись пропадёт.

Голосовые сообщения в Telegram можно скачивать на устройство. В этом случае файл будет храниться у вас локально, и ваш собеседник не сможет удалить его при всём желании (разве что вы предоставите ему или ей физический доступ к вашему гаджету). К сожалению, в мобильных приложениях Telegram такая возможность отсутствует, в веб-версии её тоже нет, она реализована только в Telegram Desktop для компьютера.

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Скачайте и установите Telegram Desktop (доступен для Windows, macOS и Linux), залогиньтесь в свой аккаунт и перейдите в переписку с человеком, чьи голосовухи вы хотите сохранить. Найдите любую голосовуху и нажмите на неё правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите опцию «Сохранить как…» (или Save as…) и сохраните файл в любую папку. Голосовые файлы сохраняются в формате OGG, которые поддерживается многими медиапроигрывателями.



Как только ваш собеседник отправит очередной войс, и вы подозреваете, что скоро он удалит его, сыграйте на опережение — запустите Telegram Desktop и сохраните голосовое в файл. Возможны неожиданные эффекты — этот человек перестанет удалять сообщения или вообще больше не будет отправлять вам голосовухи, раз вы поступаете так хитро.

Есть и более простой способ, причём он работает в любых вариантах Telegram, в том числе в мобильных приложениях. Вы просто можете переслать чужую голосовуху в «Избранное» или в специально созданный канал. Даже если собеседник удалит её у себя и у вас, она останется нетронутой там, куда вы её переслали.

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Комментарии

wetwet
+884
wetwet
так просто отправить в saved
минуту назад
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