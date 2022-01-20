



Компания Meta, владеющая такими популярными сервисами, как Instagram, WhatsApp и Facebook, позволила пользователям создавать аватары. Это трёхмерные виртуальные фигурки, которые могут использоваться в метавселенной Meta.



Аватарка может быть похожа на пользователя, то есть представляет собой его виртуальную копию, но можно сделать её не похожей на себя. Раньше их могли создавать только участники бета-теста, а теперь эта возможность открыта для всех.



Создать аватар можно в приложении Instagram. Для этого запустите его и через кнопку профиля перейдите в «Настройки» —> «Аккаунт» —> «Аватары». Если раздела «Аватары» нет, обновите Instagram до самой новой версии.







На выбор множество настроек индивидуальных особенностей, в том числе телосложения, то есть по сути вы составляете собственный фоторобот. Чтобы было проще выбрать цвет кожи, форму носа, цвет глаз и прочее, можно тут же включить фронтальную камеру — так вы сможете в процессе настройки сопоставлять создаваемый аватар со своим изображением. Далее можно выбрать себе одежду и различные украшения.



В настоящее время возможности использования аватара сильно ограничены, его можно только добавлять в качестве стикера в историях Instagram. С развитием метавселенной такие аватары будут находить всё более широкое применение в различных сервисах Meta.







