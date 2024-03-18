Как создать из любого сайта веб-приложение

Команда разработчиков Chrome тестирует очередное нововведение — можно создать веб-приложение из любого сайта и закрепить его в панели задач или доке для быстрого доступа. Сейчас эта возможность доступна в Canary-версии Chrome, хотя по умолчанию отключена.
Включить создание веб-приложений можно в скрытых настройках. Последовательно активируйте следующие опции, каждый раз перезапуская Chrome:
chrome://flags/#web-app-universal-install
chrome://flags/#shortcuts-not-apps
После этого зайдите на сайт, из которого вы хотите сделать приложение, перейдите в главное меню Chrome (вертикальные точки в правом верхнем углу), нажмите «Транслировать, сохранить поделиться» и выберите «Установить страницу как приложение…» Вам будет предложено задать название приложению и закрепить его в панели задач или доке.
Теперь вы сможете запускать любимый сайт одним кликом, он будет работать в отдельном окне без лишних функций. Если на сайте есть ссылки на сторонние ресурсы, можно будет переходить на них, но всегда останется возможность вернуться на главную страницу сайта.
Включить создание веб-приложений можно в скрытых настройках. Последовательно активируйте следующие опции, каждый раз перезапуская Chrome:
chrome://flags/#web-app-universal-install
chrome://flags/#shortcuts-not-apps
После этого зайдите на сайт, из которого вы хотите сделать приложение, перейдите в главное меню Chrome (вертикальные точки в правом верхнем углу), нажмите «Транслировать, сохранить поделиться» и выберите «Установить страницу как приложение…» Вам будет предложено задать название приложению и закрепить его в панели задач или доке.
Теперь вы сможете запускать любимый сайт одним кликом, он будет работать в отдельном окне без лишних функций. Если на сайте есть ссылки на сторонние ресурсы, можно будет переходить на них, но всегда останется возможность вернуться на главную страницу сайта.
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