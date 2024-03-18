Как создать из любого сайта веб-приложение

Александр

Команда разработчиков Chrome тестирует очередное нововведение — можно создать веб-приложение из любого сайта и закрепить его в панели задач или доке для быстрого доступа. Сейчас эта возможность доступна в Canary-версии Chrome, хотя по умолчанию отключена.

Включить создание веб-приложений можно в скрытых настройках. Последовательно активируйте следующие опции, каждый раз перезапуская Chrome:

chrome://flags/#web-app-universal-install
chrome://flags/#shortcuts-not-apps



После этого зайдите на сайт, из которого вы хотите сделать приложение, перейдите в главное меню Chrome (вертикальные точки в правом верхнем углу), нажмите «Транслировать, сохранить поделиться» и выберите «Установить страницу как приложение…» Вам будет предложено задать название приложению и закрепить его в панели задач или доке. 



Теперь вы сможете запускать любимый сайт одним кликом, он будет работать в отдельном окне без лишних функций. Если на сайте есть ссылки на сторонние ресурсы, можно будет переходить на них, но всегда останется возможность вернуться на главную страницу сайта.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Google Chrome на iPhone начинает работать по-новому
Chrome, Safari, Edge или что-то ещё? Этот сайт определит лучший браузер лично для вас
В Google Chrome появилась секретная функция для клавиши ESC

Рекомендации

Рекомендации

Самую полезную функцию One UI 6.1 уже сейчас можно активировать на любом Samsung Galaxy
Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле
Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя
Легальный способ бесплатно активировать Windows и Office

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии