Мы временами регистрируемся на различных форумах и сайтах, где большого желания указывать свою настоящую почту нет. Конечно, для этого можно завести отдельную «хламопочту» или же использовать различные сервисы, дающие адрес на 10-30 минут, но все еще это бывает не совсем удобно: быстрые почты не сохраняют информацию, а добавлять в почтовые клиенты еще один ящик, на который гарантированно будет прилетать спам, тоже согласятся не все.
И Apple предложила выход — так называемые псевдонимы. Что это такое? По сути это полноценный адрес почты на iсloud.com, с ним можно регистрироваться на сайтах, с него можно отправлять письма — и он привязан к вашему iCloud и вы можете закрыть его в пару кликов. На один реальный iCloud можно зарегистрировать три «фейка» и указать для каких целей — в общем, функция в современном мире очень полезная.
Как же завести псевдоним? Зайдите на сайт iCloud, нажмите на иконку Почты, далее на значок шестеренки > Настройки, перейдите на вкладку «Учетные записи» и нажмите на «Добавить псевдоним...»:
Теперь вам нужно будет придумать его почтовый адрес, ваше отображаемое имя, а также ярлык и его цвет. Все, после этих действий вы получите еще один полноценный ящик, на который без проблем приходят письма:
Если псевдоним вам больше не нужен, можете его отключить или удалить на той же вкладке «Учетные записи»:
Отключение запретит присылать вам письма, но сам адрес останется у вас, и вы в любой момент можете включить его назад. Удаление же лишит вас этого псевдонима, однако все письма сохранятся в истории.
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