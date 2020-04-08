Что такое Айклауд и как им пользоваться

Мы временами регистрируемся на различных форумах и сайтах, где большого желания указывать свою настоящую почту нет. Конечно, для этого можно завести отдельную «хламопочту» или же использовать различные сервисы, дающие адрес на 10-30 минут, но все еще это бывает не совсем удобно: быстрые почты не сохраняют информацию, а добавлять в почтовые клиенты еще один ящик, на который гарантированно будет прилетать спам, тоже согласятся не все.

И Apple предложила выход — так называемые псевдонимы. Что это такое? По сути это полноценный адрес почты на iсloud.com, с ним можно регистрироваться на сайтах, с него можно отправлять письма — и он привязан к вашему iCloud и вы можете закрыть его в пару кликов. На один реальный iCloud можно зарегистрировать три «фейка» и указать для каких целей — в общем, функция в современном мире очень полезная.

Как же завести псевдоним? Зайдите на сайт iCloud, нажмите на иконку Почты, далее на значок шестеренки > Настройки, перейдите на вкладку «Учетные записи» и нажмите на «Добавить псевдоним...»:



Теперь вам нужно будет придумать его почтовый адрес, ваше отображаемое имя, а также ярлык и его цвет. Все, после этих действий вы получите еще один полноценный ящик, на который без проблем приходят письма:



Если псевдоним вам больше не нужен, можете его отключить или удалить на той же вкладке «Учетные записи»:



Отключение запретит присылать вам письма, но сам адрес останется у вас, и вы в любой момент можете включить его назад. Удаление же лишит вас этого псевдонима, однако все письма сохранятся в истории.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Машинная эмпатия: люди лучше общаются с человечными роботами Машинная эмпатия: люди лучше общаются с человечными роботами

Понятный робот — первый шаг к доверию: как ученые научили робота объяснять свои действия Понятный робот — первый шаг к доверию: как ученые научили робота объяснять свои действия

Новый интерфейс позволит почувствовать прикосновения в виртуальной реальности Новый интерфейс позволит почувствовать прикосновения в виртуальной реальности