Как создать прикольную фотографию профиля в Telegram, и для чего это может быть полезно

Фархад

Telegram iGuides

За последние годы мессенджер Telegram нереально разросся множеством полезных функций, который превратили его из базового приложения для общения в полноценную соцсеть. В этой статье расскажем, для чего может быть полезен конструктор аватаров и как им нужно пользоваться.

Бешеный рост популярности Telegram у многих вызывает некоторые вопросы конфиденциальности, например, как скрыть личные фотографии профиля от посторонних, но оставить один аватар для всех? К счастью, разработчики всё предусмотрели, но некоторые функции реализованы не слишком очевидно, чтобы их заметили все пользователи платформы.

Зачем нужно скрывать фотографии профиля в Telegram?

Если раньше пользователи сети «гуглили» пропущенные номера с целью выяснить кто звонил или искали нужных людей во ВКонтакте и изучали их профили перед тем, как начать беседу, то сейчас большинство начинает искать человека в «телеге».

Да, фотографии можно просто удалить, но гораздо логичнее настроить конфиденциальность таким образом, чтобы их видели только ваши друзья, родственники и знакомые. Для всех остальных можно установить специальный аватар, который можно создать с помощью конструктора в новой версии Telegram.

Нововведение позволяет создавать картинки для профиля, группы или канала из любых стикеров и анимированных эмодзи. Главное, что фича доступна всем пользователям Telegram, независимо от наличия Premium-подписки.

Вот как это работает:
  • Откройте Telegram и перейдите в «Настройки»;
  • Выберите «Конфиденциальность» > «Фотографии профиля»;
  • Тут вы можете выбрать «Мои контакты» или «Никто». В первом случае фотографии профиля будут видны людям из вашего списка контактов (если человека нет у вас в сохранённых контактах, он не увидит изображения);
  • Telegram iGuides
  • Там же можно настроить исключения, добавив отдельных пользователей или целые группы;
  • В последнем пункте нужно нажать на «Добавить публичное фото» и выбрать пункт с эмодзи для перехода в конструктор аватарок;
  • Интерфейс конструктора разделён на две части — цвет фона и сама картинка. Выбрав нужное эмодзи или стикер, можно нажать на значок «+», чтобы создать градиентный фон.
  • Telegram iGuides
  • Не забудьте сохранить аватарку, нажав на кнопку «Добавить фото профиля».

Созданный аватар будет отображаться в вашем профиле в самом конце фотогалереи. Вы также можете сохранить его в качестве картинки на свой смартфон.

Telegram iGuides

Подобным образом вы можете установить такие аватарки другим пользователям и даже предложить им выбрать созданные вами картинки.
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