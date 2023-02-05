Как создать прикольную фотографию профиля в Telegram, и для чего это может быть полезно

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Откройте Telegram и перейдите в «Настройки»;

Выберите «Конфиденциальность» > «Фотографии профиля»;

Тут вы можете выбрать «Мои контакты» или «Никто». В первом случае фотографии профиля будут видны людям из вашего списка контактов (если человека нет у вас в сохранённых контактах, он не увидит изображения);





Там же можно настроить исключения, добавив отдельных пользователей или целые группы;

В последнем пункте нужно нажать на «Добавить публичное фото» и выбрать пункт с эмодзи для перехода в конструктор аватарок;

Интерфейс конструктора разделён на две части — цвет фона и сама картинка. Выбрав нужное эмодзи или стикер, можно нажать на значок «+», чтобы создать градиентный фон.





Не забудьте сохранить аватарку, нажав на кнопку «Добавить фото профиля».

За последние годы мессенджер Telegram нереально разросся множеством полезных функций, который превратили его из базового приложения для общения в полноценную соцсеть. В этой статье расскажем, для чего может быть полезен конструктор аватаров и как им нужно пользоваться.Бешеный рост популярности Telegram у многих вызывает некоторые вопросы конфиденциальности, например, как скрыть личные фотографии профиля от посторонних, но оставить один аватар для всех? К счастью, разработчики всё предусмотрели, но некоторые функции реализованы не слишком очевидно, чтобы их заметили все пользователи платформы.Если раньше пользователи сети «гуглили» пропущенные номера с целью выяснить кто звонил или искали нужных людей во ВКонтакте и изучали их профили перед тем, как начать беседу, то сейчас большинство начинает искать человека в «телеге».Да, фотографии можно просто удалить, но гораздо логичнее настроить конфиденциальность таким образом, чтобы их видели только ваши друзья, родственники и знакомые. Для всех остальных можно установить специальный аватар, который можно создать с помощью конструктора вНововведение позволяет создавать картинки для профиля, группы или канала из любых стикеров и анимированных эмодзи. Главное, что фича доступна всем пользователям Telegram,от наличия Premium-подписки.Вот как это работает:Созданный аватар будет отображаться в вашем профиле в самом конце фотогалереи. Вы также можете сохранить его в качестве картинки на свой смартфон.Подобным образом вы можете установить такие аватарки другим пользователям и даже предложить им выбрать созданные вами картинки.