Как создать свои стикеры в WhatsApp на iPhone

Запускаем WhatsApp;

Переходим в любой чат;

Тапаем на иконку стикера;

Далее «+»;

Выбираем снимок из галереи.

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Обновление позволяет создавать стикеры из фото, добавлять к ним собственные подписи или выбрать из доступного набора шрифтов. Пока опция доступна только для пользователей iOS 17.В создании нет ничего сложного, а оформление, если нужно, займет не более минуты. Вот как это сделать:Внизу появятся несколько вариантов выделенных изображений на выбор. Инструмент сам добавит обводку вокруг стикера, а добавить подписи в облачке или создать собственные маркером, можно при помощи панели сверху. После отправки, созданный стикер добавиться на панель быстрого доступа со всеми остальными.Несмотря на то, что функция доступна только на iOS 17, пользователи Android смогут просматривать и сохранять созданные вами изображения.Обновление разворачивается постепенно, и в ближайшие недели появится у всех пользователей.