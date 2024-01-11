Как создать свои стикеры в WhatsApp на iPhone

Обновление позволяет создавать стикеры из фото, добавлять к ним собственные подписи или выбрать из доступного набора шрифтов. Пока опция доступна только для пользователей iOS 17.
В создании нет ничего сложного, а оформление, если нужно, займет не более минуты. Вот как это сделать:
- Запускаем WhatsApp;
- Переходим в любой чат;
- Тапаем на иконку стикера;
- Далее «+»;
- Выбираем снимок из галереи.
Внизу появятся несколько вариантов выделенных изображений на выбор. Инструмент сам добавит обводку вокруг стикера, а добавить подписи в облачке или создать собственные маркером, можно при помощи панели сверху. После отправки, созданный стикер добавиться на панель быстрого доступа со всеми остальными.
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Несмотря на то, что функция доступна только на iOS 17, пользователи Android смогут просматривать и сохранять созданные вами изображения.
Обновление разворачивается постепенно, и в ближайшие недели появится у всех пользователей.