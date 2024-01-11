Как создать свои стикеры в WhatsApp на iPhone

Артем
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Обновление позволяет создавать стикеры из фото, добавлять к ним собственные подписи или выбрать из доступного набора шрифтов. Пока опция доступна только для пользователей iOS 17. 

В создании нет ничего сложного, а оформление, если нужно, займет не более минуты. Вот как это сделать:

  • Запускаем WhatsApp;
  • Переходим в любой чат;
  • Тапаем на иконку стикера;
  • Далее «+»;
  • Выбираем снимок из галереи.

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Внизу появятся несколько вариантов выделенных изображений на выбор. Инструмент сам добавит обводку вокруг стикера, а добавить подписи в облачке или создать собственные маркером, можно при помощи панели сверху. После отправки, созданный стикер добавиться на панель быстрого доступа со всеми остальными.

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Несмотря на то, что функция доступна только на iOS 17, пользователи Android смогут просматривать и сохранять созданные вами изображения.

Обновление разворачивается постепенно, и в ближайшие недели появится у всех пользователей.
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Источник:
The Verge
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