Как создать свою ИИ-копию в Gemini Avatar
Фото Android Authority
Функция Gemini Avatar от Google позволяет создать цифрового двойника — с вашим лицом и голосом, — который затем сможет использоваться в видеороликах по вашему текстовому запросу. Для использования нужна платная подписка Google AI (любой тариф: Plus, Pro или Ultra). Весь процесс настройки занимает пару минут.
Шаг 1. Откройте приложение Gemini на смартфоне. Желательно обновить его до самой свежей версии.
Шаг 2. Зайдите в настройки аватара. Нажмите на значок меню (две линии вверху слева) → выберите «Settings» → затем «Avatar». Нажмите «Get started» и «I agree».
Шаг 3. Разрешите доступ к камере и микрофону, когда приложение попросит об этом.
Шаг 4. Запишите голос и видео со своим изображением. Нажмите «Start» и следуйте инструкциям на экране: прочитайте вслух несколько чисел, затем смотрите прямо в камеру и поворачивайте голову вправо и влево.
Шаг 5. Дождитесь создания аватара. Через минуту-другую вы увидите своё фото на странице «Your avatar». Теперь цифровой двойник готов к использованию.
Фото Android Authority
Как использовать ИИ-аватар
Чтобы создать видео со своим аватаром, введите в Gemini запрос, упомянув себя через @me или @[Ваше имя] — система сама подставит вашу копию. Можно также нажать значок «+» и выбрать «Avatar» из меню. Удобнее всего перейти на страницу «Videos» (через то же меню) — там есть готовые шаблоны и идеи для старта. Чем подробнее вы опишете желаемый сценарий, тем точнее получится результат. Создавайте аватар при хорошем освещении, без головных уборов, масок и тёмных очков. Посторонних людей в кадре быть не должно. Готовый аватар привязывается к вашему Google-аккаунту и доступен для любых поддерживаемых сценариев внутри Gemini.
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