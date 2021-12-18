



«Яндекс» обновил свой сервис «Балабоба», запущенный этим летом. Он предназначен для генерирования осмысленного текста, а теперь умеет создавать уникальные новогодние поздравления и открытки, на которых изображены заснеженные пейзажи.



Если указать имя человека, которого вы хотите поздравить, и примерную тему поздравления, «Балабоба» создаст персонализированную открытку, которую не стыдно не то что отправить по электронной почте или в мессенджере, но и распечатать на цветном принтере и подарить лично. Чем больше вводных данных задать нейросети, тем интереснее должно получиться поздравление с пожеланиями на следующий год.



Текст поздравления и картинка генерируются нейросетью каждый раз заново и не повторяются, что придаёт им уникальности. Такие открытки точно невозможно нигде купить. Опробовать новогодние возможности нейросети «Балабоба» можно на сайте «Яндекса».







