Email

Боты значительно расширяют функциональность мессенджера Telegram, например, с их помощью можно скачивать контент с различных популярных сервисов или следить за скидками и распродажами в магазине PlayStation Store. В этой заметке мы поделимся возможностью создавать временные адреса электронной почты.

В этом деле поможет бот Temp Mail, который работает очень просто. Нажимаете кнопку «Новый email» и он генерирует для вас временный адрес. Вы можете получать уведомления о почте прямо в Telegram или просматривать письма в веб-интерфейсе. Есть возможность создавать несколько адресов (лимит 10 штук).

Бот Temp Mail

В работе Temp Mail не было замечено недостатков. Спасибо за наводку appdate из нашего раздела блогов.


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