Как стилизовать Windows 11 под Windows 95 или XP

Специально для ретро-энтузиастов и прочих любителей старины была создана утилита RetroBar. Она позволяет заменить стандартную панель задач в Windows 11 на ту, что была в старых версиях операционной системы.
С помощью RetroBar можно стилизовать современный ноутбук или компьютер под устройство из девяностых или начала нулевых. Особенно, если установить на рабочий стол обои тех лет (например, из Windows 95, 98 или XP).
В настройках RetroBar большой выбор панелей задач из разных версий Windows, в том числе с применением различных тем оформления. Также можно выбрать расположение панели (внизу, вверху, слева, справа), её размер, поведение значков и т. п. Если утилита будет работать некорректно или вам надоест ностальгировать, её можно удалить, и прежняя панель задач моментально вернётся, будто не исчезала.
Скачать RetroBar можно с GitHub. Программа конфликтует с другими утилитами, предназначенными для изменения интерфейса Windows, поэтому есть смысл завершить их работу перед её запуском.
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