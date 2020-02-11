В случае с iPhone и Mac проблем нет никаких — AirPlay для них родной протокол, так что картинка передается по Wi-Fi без всяких проблем. Но что делать, если вы хотите вывести экран iPhone на ПК с Windows? ОС от Microsoft, разумеется, не поддерживает AirPlay, так что потребуется установка стороннего софта.
И есть утилита под названием LetsView. Она абсолютно бесплатна и без рекламы, настраивается в два клика, и, что самое важное — поддерживает AirPlay. Скачать ее можно с официального сайта. В общем и целом, программа готова к работе уже сразу после запуска, однако при желании в настройках можно выбрать качество стриминга:
После настроек качества достаточно на iPhone или iPad в меню AirPlay найти ПК и подключиться к нему (разумеется, компьютер должен находиться в одной сети со смартфоном):
Все, после этого на ПК появится окошко с экраном вашего iPhone или iPad. При желании можно записать трансляцию как видео (значок точки в кружке), вывести окно с экраном вашего устройства поверх остальных, развернуть его на весь экран или сделать скриншот:
Качество передачи видео отличное, однако идет трансляция в 30 кадров в секунду. Задержка минимальна, так что при желании можно играть в игры с iPad на большом мониторе ПК.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
Как? Без софта да? Просто нажал и пошло? Нет
За исключением Apple TV :D