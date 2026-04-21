Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как убрать лишнее со скриншотов на Samsung Galaxy? Нужно включить одну настройку

Фархад


Далеко не всем пользователям смартфонов на Android хочется, чтобы на скриншотах отображались уведомления или запущенные приложения. Иногда они могут содержать конфиденциальную информацию, которой вы не хотите делиться. Например, что-то личное — мессенджеры, почта, банковские уведомления. А чтобы не обрезать каждый снимок экрана отдельно, в смартфонах Samsung Galaxy можно настроить автоматическое кадрирование. Рассказываем как это сделать.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Впервые функция автоматического кадрирования снимков экрана появилась ещё в One UI 2.5, но с некоторыми обновлениями её перемещали в разные разделы меню. Эта опция сама убирает верхнюю панель и навигационные элементы сразу после создания скриншота. Отметим, что и в некоторых других оболочках схожая опция присутствует, но она может отличаться названием.

Вот как включить автоматическое кадрирование скриншотов в One UI:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Дополнительные функции»;
  • Найдите раздел «Снимки и запись экрана»;

  • Теперь включите опцию «Скрыть панель состояния и навигации»;
  • Готово!



Дополнительно в этом же разделе можно настроить формат скриншотов (например, JPEG или PNG), выбрать папку для сохранения и включить панель быстрого редактирования после снимка. Это удобно, если иногда всё же нужно что-то подрезать или быстро выделить важное.

В итоге получаете простую, но полезную функцию, которая сразу делает скриншоты чище и безопаснее.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также