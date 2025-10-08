Как убрать ШИМ на iPhone? Эта настройка избавит вас от головной боли







В этом году В этом году Apple не только изменила дизайн задней панели в большинстве своих смартфонов, но и прокачала экраны, хотя об этом мало говорят. Причём изменение довольно значимое: как минимум, новая функция может избавить вас от головной боли при долгом использовании iPhone. Рассказываем, как отключить ШИМ в iOS.

Зайдите в «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ»;

Найдите меню «Дисплей и размер текста», а в нём опцию «Сглаживание изображения на дисплее»;

Включите этот тумблер;

Готово!

Сразу отметим, что функция отключения ШИМ доступна только на моделях iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. На них вы можете выключить широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), чтобы использовать другой способ затемнения дисплея OLED. Такое решение создают более плавный вывод изображения на дисплей при низкой яркости, снижая мерцания. Именно они зачастую вызывают головные боли и тошноту у пользователей.Чтобы отключить ШИМ на новых iPhone, нужно выполнить следующие шаги:Теперь экран вашего iPhone будет гораздо меньше мерцать на низкой яркости, а значит, он будет оказывать гораздо меньше негативных воздействий на чувствительных к ШИМ людей.