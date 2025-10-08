Как убрать ШИМ на iPhone? Эта настройка избавит вас от головной боли

В этом году Apple не только изменила дизайн задней панели в большинстве своих смартфонов, но и прокачала экраны, хотя об этом мало говорят. Причём изменение довольно значимое: как минимум, новая функция может избавить вас от головной боли при долгом использовании iPhone. Рассказываем, как отключить ШИМ в iOS.
Чтобы отключить ШИМ на новых iPhone, нужно выполнить следующие шаги:
- Зайдите в «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ»;
- Найдите меню «Дисплей и размер текста», а в нём опцию «Сглаживание изображения на дисплее»;
- Включите этот тумблер;
- Готово!
Теперь экран вашего iPhone будет гораздо меньше мерцать на низкой яркости, а значит, он будет оказывать гораздо меньше негативных воздействий на чувствительных к ШИМ людей.