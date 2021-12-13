Многих пользователей раздражает водяной знак, который отображается поверх обоев в Windows 11. В предыдущих версиях Windows он обозначал, что система нелицензионная и её необходимо активировать, а теперь появляется у пользователей предварительных сборок, проходящих тестирование в рамках программы Windows Insider.

Если у вас установлена предварительная сборка Windows 11, вы можете избавиться от водяного знака, который постоянно напоминает об этом и может отвлекать от работы (поскольку глаз цепляется за какой-то текст, воспринимая его как уведомление).

Убрать водяной знак с рабочего стола в Windows 11 можно так же, как в предыдущих версиях Windows — с помощью бесплатной утилиты Universal Watermark Disabler. Она старенькая, давно не обновлялась, но по-прежнему сохранила работоспособность.



Просто скачиваете её, запускаете, и она убирает водяной знак. После этого желательно перезапустить компьютер. Исчезают любые водяные знаки в Windows, в том числе связанные с BootSecure и Test Mode, а также предупреждение о конфиденциальности и номер сборки операционной системы.



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