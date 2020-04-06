Разработчики Skype представили новую функцию Meet Now. Она позволяет пользователям звонить знакомым и членам семьи не регистрируясь и не устанавливая приложение.
Для того, чтобы создать видеоконференцию, нужно на сайте сервиса сгенерировать специальную ссылку и поделиться ею со всеми участниками. Звонок без регистрации будет осуществляться через браузер, либо можно использовать приложение, но для этого нужно будет войти в сою учетную запись.
В видеосеансах могут принимать участие до 50 человек. Стоит отметить, что звонки ограничены по времени: не более 10 часов в день и четырёх часов подряд для одной конференции. Ссылка будет активной по завершении разговора, а запись звонка и файлы, которыми делились участники видеоконференции, хранятся в течение 30 дней.
Аналогичная функция имеется у сервиса Zoom, аудитория которого по состоянию на март 2020 превысила 200 миллионов пользователей в сутки. PCWorld сообщает, что в том же месяце ежедневная аудитория Skype достигла 40 миллионов пользователей, а это на 70% больше по сравнению с февралем.
Для того, чтобы создать видеоконференцию, нужно на сайте сервиса сгенерировать специальную ссылку и поделиться ею со всеми участниками. Звонок без регистрации будет осуществляться через браузер, либо можно использовать приложение, но для этого нужно будет войти в сою учетную запись.
В видеосеансах могут принимать участие до 50 человек. Стоит отметить, что звонки ограничены по времени: не более 10 часов в день и четырёх часов подряд для одной конференции. Ссылка будет активной по завершении разговора, а запись звонка и файлы, которыми делились участники видеоконференции, хранятся в течение 30 дней.
Аналогичная функция имеется у сервиса Zoom, аудитория которого по состоянию на март 2020 превысила 200 миллионов пользователей в сутки. PCWorld сообщает, что в том же месяце ежедневная аудитория Skype достигла 40 миллионов пользователей, а это на 70% больше по сравнению с февралем.
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