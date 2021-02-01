Обновленная политика конфиденциальности WhatsApp вызвала массовое недовольство среди пользователей. Всё дело в том, что новые условия подразумевают обмен некоторыми данными с Facebook. Пока руководство мессенджера с зеленым значком решило отложить вступление в силу новой политики и рассказывает в статусах, что на самом деле всё не так плохо. Несмотря на это, массовая пользовательская миграция в Signal и Telegram продолжается.
В мессенджере Павла Дуров недавно появился очень удобный инструмент, позволяющий переносить все свои чаты вместе с медиафайлами из WhatsApp. Если вы уже сделали это и решили пойти еще дальше, то мы сделали подробную инструкцию о том, как удалить свою учетную запись из принадлежащего Facebook мессенджера.
Как удалить учетную запись WhatsApp
- Откройте настройки. (На Android нужно нажать три точки в правом верхнем углу главного экрана.)
- Перейдите в раздел «Аккаунт».
- В самом низу выберите пункт «Удалить аккаунт».
- Вас предупредят, что удаление аккаунта подразумевает уничтожение учетной записи, истории сообщений и выход из всех групп.
- В этом меню потребуется подтвердить номер своего телефона и нажать красную кнопку «Удалить аккаунт».
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геопозиция отключена в чатах, отслеживать нечего.. та и пох.
ради этой шумихи осваивать крайне неудобную телегу?
Приложение лучше починили бы. Темной темы нету. У меня лично постоянно виснет.
Кузнецова уволить. Лямину за бородатую щеку напихать. И тоже уволить. Акккаунты банят на ровном месте. За комменты которые выставляют их в лохом свете. За то что тыкают носом в ошибки. За обоснованную критику. В полемику встреть боятся — знают что их разнесут в пух и прах. Вот примерно за таки статьи — как удалить ватсап. Как набирать номер на телефоне без кнопок. И тд и тп.