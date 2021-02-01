WhatsApp

Обновленная политика конфиденциальности WhatsApp вызвала массовое недовольство среди пользователей. Всё дело в том, что новые условия подразумевают обмен некоторыми данными с Facebook. Пока руководство мессенджера с зеленым значком решило отложить вступление в силу новой политики и рассказывает в статусах, что на самом деле всё не так плохо. Несмотря на это, массовая пользовательская миграция в Signal и Telegram продолжается.

В мессенджере Павла Дуров недавно появился очень удобный инструмент, позволяющий переносить все свои чаты вместе с медиафайлами из WhatsApp. Если вы уже сделали это и решили пойти еще дальше, то мы сделали подробную инструкцию о том, как удалить свою учетную запись из принадлежащего Facebook мессенджера.

Как удалить учетную запись WhatsApp
  • Откройте настройки. (На Android нужно нажать три точки в правом верхнем углу главного экрана.)
WhatsApp
  • Перейдите в раздел «Аккаунт».
WhatsApp
  • В самом низу выберите пункт «Удалить аккаунт».
  • Вас предупредят, что удаление аккаунта подразумевает уничтожение учетной записи, истории сообщений и выход из всех групп.
  • В этом меню потребуется подтвердить номер своего телефона и нажать красную кнопку «Удалить аккаунт».
После этих действий ваша учетная запись WhatsaApp будет удалена и вы перестанете отображаться в списке доступных контактов у пользователей этого мессенджера.


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