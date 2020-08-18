





Компания Microsoft начала заменять старый Microsoft Edge, работающий на проприетарном движке, на новый браузер, созданный на базе Chromium. Его главное преимущество — высокая скорость работы, но она обеспечивается тем, что из него вырезаны все сервисы Google.Chromium-версию Microsoft Edge можно удалить, причём предусмотрено несколько способов — через системные «Параметры» с помощью командной строки.Запустите «Параметры», выберите «Приложения», а затем «Приложения и возможности». В списке установленных приложений найдите Microsoft Edge, нажмите на него, а затем на опцию «Удалить». Следуйте инструкции по удалению.На некоторых компьютерах опция удаления Microsoft Edge через «Параметры» может оказаться недоступно. В этом случае браузер можно удалить с помощью командной строки.Нажмите на кнопку поиска на панели задач, впишите «Командная строка», нажмите не найденное приложение правой кнопкой мыши и выберите запуск от имени администратора. Скопируйте и вставьте команду:8 соответствует версии установленной программы. Если у вас Microsoft Edge версии 9, замените число 8 на 9.Далее вставьте в командную строку следующую команду:После этого Chromium-версия Microsoft Edge будет удалена с компьютера. Чтобы она не установилась заново через некоторое время, вы можете зайти в «Параметры» и запретить автоматическую инсталляцию системных обновления.