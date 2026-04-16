Как удалить из интернета все данные о себе? Простая пошаговая инструкция

В интернете остаётся огромное количество личной информации, которую пользователи оставляют на протяжении многих лет. Номер телефона, адрес электронной почты, фотографии и данные о местоположении могут быть доступны посторонним людям и компаниям. Существует несколько способов сократить этот цифровой след и повысить уровень конфиденциальности. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет удалить большинство личных данных из сети.
Первый шаг — очистка агрегаторов и публичных баз данных. Приложения GetContact и Truecaller часто отображают номера телефонов и имена пользователей без их согласия. В GetContact нужно зайти в «Управление профилем» и выбрать опцию «Скрыть данные». В Truecaller следует воспользоваться функцией Unlist phone number, чтобы удалить номер из общего доступа. Также можно подать запрос на удаление своих данных из Telegram-ботов, которые собирают и продают информацию о пользователях.
Второй шаг — удаление личной информации из поисковой выдачи Google. Для этого существует специальная форма «Запрос на удаление личной информации Google». Через неё можно убрать из результатов поиска страницы, содержащие номер телефона, домашний адрес или электронную почту. Этот инструмент доступен уже несколько лет, но большинство пользователей о нём не знают. Компания Google обязана рассматривать такие запросы в соответствии с законодательством.
Третий шаг — поиск всех старых аккаунтов, привязанных к электронной почте. Для этого нужно ввести в поиске почтового ящика фразы «подтвердите ваш email» или «verify email». Каждое такое письмо указывает на существование аккаунта на каком-либо сайте, о котором вы могли давно забыть. Следует зайти в каждый найденный сервис, перейти настройки и удалить профиль. Это занимает время, но значительно сокращает количество мест, где хранятся личные данные.
Четвёртый шаг — проверка утечек данных через сервис haveibeenpwned.com. После ввода адреса электронной почты сайт покажет все известные утечки, в которых засветилась эта информация. Если какой-то пароль был скомпрометирован, его необходимо заменить на новый и уникальный.
Пятый шаг — отключение слежки со стороны Google. В разделе «Мои действия» можно удалить историю активности, выбрав опцию «Удалить всё» за всё время. Также следует отключить отслеживание истории приложений и веб-поиска, историю местоположений и историю просмотров на YouTube. После этих действий Google перестанет накапливать данные о ваших перемещениях и предпочтениях.
Шестой шаг — удаление старых постов в социальных сетях. Для X (бывший Twitter) существуют сервисы типа TweetDelete, которые автоматически удаляют все твиты старше 30 дней. Чем меньше старых публикаций остаётся в открытом доступе, тем сложнее алгоритмам и посторонним людям составить психологический профиль пользователя.
Седьмой шаг — предотвращение будущих утечек с помощью одноразовых адресов электронной почты. Сервисы SimpleLogin или Hide My Email от Apple позволяют создавать уникальные алиасы для каждой новой регистрации. Если такой адрес попадёт в базу утекших данных, его можно просто удалить, и основная почта останется чистой. Также рекомендуется использовать браузер Brave, который блокирует трекеры и рекламу по умолчанию, в отличие от Google Chrome.