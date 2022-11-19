Как удалить несколько контактов на iPhone. Это самый простой и быстрый способ

С выходом iOS 16 компания Apple наконец-то разрешила удалять сразу несколько записей из списка контактов на iPhone. Рассказываем, как это сделать.
Ранее возможность удаления нескольких контактов с iPhone была более сложным процессом с использованием веб-версии iCloud. Теперь почистить телефонную книжку стало намного проще, да и сделать это можно прямо на смартфоне, без необходимости выхода в интернет.
Чтобы удалить несколько контактов на iPhone, необходимо:
- Открыть приложение «Контакты» или перейти в приложение «Телефон» и Выбрать вкладку «Контакты» в нижнем меню;
- Найти контакты, которые нужно удалить;
- Двумя пальцами провести вниз или вверх по одному контакту и выбрать несколько записей для удаления;
- После выбора контактов, нажать и удерживать палец на одном из них;
- Выбрать опцию «Удалить хх контактов».
Этот метод также работает, если вам нужно скопировать или поделиться несколькими контактами сразу. Выделять можно и по одному контакту, свайпнув по нему двумя пальцами.
Стоит отметить, что вышеописанный гайд актуален только для iPhone с iOS 16 и выше. Если вы пользуетесь более ранней версией iOS, вам подойдёт только вариант с удалением контактов через iCloud.
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