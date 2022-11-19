iPhone Гайды

Как удалить несколько контактов на iPhone. Это самый простой и быстрый способ

Фархад

iPhone контакты

С выходом iOS 16 компания Apple наконец-то разрешила удалять сразу несколько записей из списка контактов на iPhone. Рассказываем, как это сделать.

Ранее возможность удаления нескольких контактов с iPhone была более сложным процессом с использованием веб-версии iCloud. Теперь почистить телефонную книжку стало намного проще, да и сделать это можно прямо на смартфоне, без необходимости выхода в интернет.

Чтобы удалить несколько контактов на iPhone, необходимо:
  1. Открыть приложение «Контакты» или перейти в приложение «Телефон» и Выбрать вкладку «Контакты» в нижнем меню;
  2. Найти контакты, которые нужно удалить;
  3. Двумя пальцами провести вниз или вверх по одному контакту и выбрать несколько записей для удаления;
  4. После выбора контактов, нажать и удерживать палец на одном из них;
  5. Выбрать опцию «Удалить хх контактов».
iPhone контакты 2

Этот метод также работает, если вам нужно скопировать или поделиться несколькими контактами сразу. Выделять можно и по одному контакту, свайпнув по нему двумя пальцами.

Стоит отметить, что вышеописанный гайд актуален только для iPhone с iOS 16 и выше. Если вы пользуетесь более ранней версией iOS, вам подойдёт только вариант с удалением контактов через iCloud.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как добавить папку «Загрузки» Safari на рабочий стол iPhone и больше не искать её в «Файлах»
10 способов ускорить повседневные задачи на iPhone. Очень удобно!
Как убрать фон с любой фотографии на Mac в два клика

Рекомендации

Рекомендации

Как скачать из «ВКонтакте» все свои данные: сообщения, фотографии и многое другое
Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении
Гид по фотосъемке на смартфон: лучшие приложения, советы, инструкции
Как вернуть товар в Wildberries и не платить за возврат

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Влад Соло
+565
Влад Соло
Бесполезный
час назад в 14:29
#