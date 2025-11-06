Top.Mail.Ru

Как удалить сайты из чёрного списка, чтобы сохранять к ним пароли в iOS 26.2

Фархад

iOS

В первой бета-версии iOS 26.2 появилось множество новых функций, позволяющих кастомизировать интерфейс, активировать дополнительные оповещения и управлять AirDrop. Но одной из самых полезных стала опция для удаления исключённых сайтов, для которых нельзя сохранять логины и пароли. Рассказываем, где это найти.

По умолчанию система предлагает сохранить данные логина и пароля, чтобы в следующий раз автоматически подставить их в соответствующие окна. И если вы на этом этапе отказались несколько раз, iOS больше не предложит сохранить данные, а пароли придётся вводить вручную. К счастью, в iOS 26.2 появился раздел, который позволяет просмотреть все сайты и удалить их из этого чёрного списка.

Чтобы просмотреть исключение для сохранения паролей в iOS 26.2, выполните следующие шаги:

  • Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;
  • Пролистайте до утилиты «Пароли»;
iOS
  • В самом низу есть раздел «Показать исключённые веб-сайты»;
  • Тут вы можете удалить определённые сайты или весь список;
  • Готово!


Теперь вы сможете сохранить данные для авторизации к сайту, на котором это было недоступно. Если у вас установлена бета iOS 26.2, но раздела с исключёнными сайтами нет, значит, этот список у вас просто отсутствует.
