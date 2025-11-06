Как удалить сайты из чёрного списка, чтобы сохранять к ним пароли в iOS 26.2

В первой бета-версии iOS 26.2 появилось множество новых функций, позволяющих кастомизировать интерфейс, активировать дополнительные оповещения и управлять AirDrop. Но одной из самых полезных стала опция для удаления исключённых сайтов, для которых нельзя сохранять логины и пароли. Рассказываем, где это найти.
Чтобы просмотреть исключение для сохранения паролей в iOS 26.2, выполните следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;
- Пролистайте до утилиты «Пароли»;
- В самом низу есть раздел «Показать исключённые веб-сайты»;
- Тут вы можете удалить определённые сайты или весь список;
- Готово!
Теперь вы сможете сохранить данные для авторизации к сайту, на котором это было недоступно. Если у вас установлена бета iOS 26.2, но раздела с исключёнными сайтами нет, значит, этот список у вас просто отсутствует.