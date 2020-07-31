Несколькими днями ранее «Яндекс» встроил в десктопную версию «Яндекс.Диска» запущенный недавно сервис «Яндекс.Телемост», в результате чего на рабочих столах компьютеров без ведома пользователей появилась новая иконка. Устанавливая какое-либо приложение «Яндекса» пользователи дают согласие на автоматическую установку любого софта, однако компании пришлось извиняться и заявлять, что подобная практика не повторится.
«Телемост» — яндексовский аналог сервиса Zoom, позволяющий общаться в видеочатах, в том числе групповых.
«Яндекс» утверждает, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, а поскольку он встроен в «Яндекс.Диск», то удалить его, оставив «Диск», не получится, придётся деинсталлировать и основное приложение, теряя доступ к облачному хранилищу. Пользователь сайта vc.ru с ником Laugh Radiant всё же нашёл способ удалить «Яндекс.Телемост» из Windows или macOS, не деинсталлируя при этом сам «Яндекс.Диск». Попутно можно избавиться от других дополнительных возможностей «Яндекс.Диска», если вы ими не пользуетесь.
macOS
Зайдите в папку «Приложения» (Applications), найдите программу «Яндекс.Диск», нажмите на неё правой кнопкой мыши или Ctrl + клик и в появившемся меню выберите «Показать содержимое пакета» (Show Package Contents). Зайдите в папку Contents → MacOS, вы увидите приложение «Яндекс.Телемост» размером 172 МБ. Удалите его. Там же можно удалить приложения Screencapture и Screenshot, если вы не делаете скриншоты с помощью «Яндекс.Диска» и не сохраняете их в облако.
Windows
Включите отображение скрытых файлов в файловом менеджере. Для этого запустите проводник и перейдите по адресу: Windows (C:) → Users → Ваше Имя → AppData → Roaming → Yandex → YandexDisk2 → X.X.XX.XXXX. Вы увидите папку Telemost, которая занимает примерно 170 МБ. Удалите эту папку. Там же, по аналогии с macOS, можно удалить exe-файлы YandexDiskScreenshotEditor («Скриншот Редактор») и YandexNote («Заметки»).
При желании можно вернуть удалённые программы. Для этого деинсталлируйте «Яндекс.Диск» и установите его заново.
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