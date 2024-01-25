Как улучшить качество видео на YouTube и в VLC, если у вас компьютер или ноутбук с видеокартой NVIDIA

Компания NVIDIA выпустила обновлённую версию драйвера для видеокарт GeForce RTX. Он добавляет поддержку анонсированной на выставке CES 2024 технологии RTX Video HDR, которая с помощью искусственного интеллекта повышает качество видео на YouTube и в плеере VLC.
Новый драйвер носит номер 551.23 и доступен на сайте NVIDIA и в утилите GeForce Experience для видеокарт GeForce RTX серий 20, 30 и 40. После его установки в приложении «Панель управления NVIDIA» появляется опция, позволяющая включить RTX Video HDR и настроить уровень обработки.
RTX Video HDR автоматически применяет к обрабатываемому видео режим расширенного динамического диапазона изображения (HDR), благодаря чему цвета становятся более естественными и глубокими. Эта возможность работает с YouTube и некоторыми другими видеосервисами в браузерах Chrome и Edge, а также в видеоплеере VLC. Обязательное и логичное условие для работы RTX Video HDR — наличие монитора или телевизора с поддержкой HDR.
Ранее видеокарты NVIDIA начиная с серии RTX 20 таким же образом получили поддержку фирменной технологии RTX Video Super Resolution, которая позволяет с помощью ИИ увеличивать разрешение на YouTube и в VLC с низкого до Full HD или 4K.
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