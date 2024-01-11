Как улучшить качество видео на YouTube или компьютере с видеокартой AMD Radeon

Александр


Компания AMD представила технологию апскейлинга видео в режиме реального времени — FidelityFX Super Resolution (FSR). Аналогичная возможность ранее была внедрена инженерами NVIDIA для обладателей компьютеров с видеокартами GeForce RTX.

Как и в случае с RTX Video Super Resolution от NVIDIA, технология FSR работает с видеозаписями, которые воспроизводятся в браузере на YouTube или в плеере VLC. Обязательное условие — наличие совместимой с этой технологией видеокарты AMD Radeon с поддержкой графической архитектуры RDNA 3.

Как рассказали представители AMD на выставке CES 2024, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе, технология FSR уже доступна пользователям. Для её использования необходимо установить свежую версию драйвера, после чего в утилите, предназначенной для настройки видеокарты, появляется новая опция, позволяющая включить FSR и выбрать уровень качества.

FSR задействует искусственный интеллект и позволяет на лету увеличивать разрешение исходного видео до Full HD, Quad HD или 4K. От выбранного уровня качества и модели видеокарты зависит нагрузка на видеочип и потребление энергии. Увеличение качества достигается примерно такой же обработкой графики, как в играх, то есть искусственный интеллект анализирует изображение и «дорисовывает» дополнительные пиксели, устраняет шумы и прочие артефакты, добавляет резкости и делает видео более плавным.
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