Как улучшить неудачное фото с помощью ИИ Google? Это абсолютно бесплатно

Фархад


Абсолютно каждый, кто когда-либо фотографировал на смартфон, сталкивался с ситуацией, что снимок сначала кажется хорошим, а спустя время замечаешь пересветы, излишние размытие или просто шум. Благо сегодня в гаджетах достаточно инструментов для улучшения качества фотографий с помощью ИИ. Причём есть даже бесплатный вариант от самой Google. Рассказываем, как пользоваться этой функцией.

На днях приложение Google Фото для всех Android-устройств получило масштабное обновления. В нём появилась функция улучшения с помощью ИИ. Причём подписка или синхронизация галереи смартфона с облаком воообще не нужны.

Чем полезна эта нейрообработка? Новый инструмент аккуратно подтягивает экспозицию, выравнивает светлые и тёмные участки и слегка усиливает цвета. Он справляется с типичными проблемами вроде плохого освещения, но без вау-эффекта. Примерно он выдаёт результат на уровне других ИИ-решений на рынке, но бесплатно.

ОригиналС ИИОригиналС ИИ


Чтобы улучшить свои фото с помощью ИИ Google, выполните следующее:
  • Обновите ОС Android, сервисы Google Play и приложение Google Фото до последней версии;
  • Откройте приложение Google Фото и выберите нужный снимок;
  • Нажмите на значок с ползунками для перехода в редактор;

  • Справа внизу появится опция ИИ-улучшения;
  • Выберите её и подождите пару секунд; Теперь нажмите в правом верхнем углу для сохранения результата (отдельным файлом);
  • Готово!


Единственный нюанс — результат ИИ-обработки зависит от устройства. Это намекает на частичную обработку на стороне смартфона, что хорошо, но полностью офлайн функция не работает.
