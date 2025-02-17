Как улучшить старые фотографии прямо на iPhone

Если у вас есть архив фотографий со старенькой камеры или мобильного телефона с маленьким разрешением, то не спешите ставить на них крест. Есть способ улучшить их детализацию и разрешение прямо на айфоне.
Чуда ожидать не стоит. Другими словами, снимки сделанные на камеры с разрешением 0,3 МП преобразить до актуального уровня не получится. Однако сделать их лучше все-таки можно.
В приложении есть функции улучшения лиц (Enhance Faces) — она автоматически определяет человека в кадре и предлагает улучшение. Максимальное разрешение изображения на выходе составляет 3408 × 5120.