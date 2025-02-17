Как улучшить старые фотографии прямо на iPhone

Георгий
UpRes

Если у вас есть архив фотографий со старенькой камеры или мобильного телефона с маленьким разрешением, то не спешите ставить на них крест. Есть способ улучшить их детализацию и разрешение прямо на айфоне.

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В магазине App Store есть приложение UpRes. Оно с помощью нейросетей умеет повышать детализацию и разрешение. Работает вся магия локально, не выгружая снимки на сервера.

UpRes

Чуда ожидать не стоит. Другими словами, снимки сделанные на камеры с разрешением 0,3 МП преобразить до актуального уровня не получится. Однако сделать их лучше все-таки можно.

В приложении есть функции улучшения лиц (Enhance Faces) — она автоматически определяет человека в кадре и предлагает улучшение. Максимальное разрешение изображения на выходе составляет 3408 × 5120. 
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