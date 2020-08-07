





В iOS 13 и ниже не было как такового нормального способа работы с рабочими столами. При переносе иконки приложения за экран создавался новый рабочий стол, если же вы удаляете последнюю иконку с рабочего стола — удалится и он. Вот и вся настройка, и в iOS 14 компания Apple добавила сюда много нового.Во-первых, теперь вы можете управлять тем, какие рабочие столы будут показываться, а какие — нет. При этом, если вы скроете какой-либо рабочий стол, приложения на нем не удалятся, а найти их иконки можно будет промотав все рабочие столы вправо, на экране библиотеки приложений, где они будут сортироваться по общему признаку (например, Telegram и VK будут находиться в одной папке Соцсети).Для того, чтобы скрыть или показать какой-либо рабочий стол, долго нажмите на пустом пространстве на домашнем экране, далее нажмите на значок рабочих столов, после чего вы сможете поставить или убрать на них галочки, которые отвечают за их отображение:Увы, удалить все рабочие столы все еще нельзя — должен остаться хотя бы один.Во-вторых, если вам не нравится, что значки только что установленных программ добавляются на первое свободное место на рабочих столах, это можно изменить и сделать так, чтобы они отображались лишь в библиотеке приложений. Разумеется, вы всегда можете перетянуть их оттуда куда вам удобно.Для того, чтобы отключить появление новых иконок на рабочих столах, зайдите в Настройки > Экран «Домой» и выберите их отображение только в библиотеке приложений:Там же при желании можно выбрать, хотите ли вы видеть значки уведомлений в библиотеке приложений или нет.