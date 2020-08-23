





Мы нередко ставим на свои девайсы несколько десятков, а то и сотню различных приложений. Конечно, часто используемые программы мы находим быстро, но что делать, если вы полгода назад поставили какую-нибудь игру, теперь захотели в нее сыграть и напрочь забыли, в какой и десятков папок она находится?Может использовать поиск по системе, который открывается сдвиганием рабочего стола вниз? Идея хорошая, но этот поиск ищет приложения по тому названию, которое отображается на рабочем столе. Иными словами, если вы наберете в этом поиске «яндекс», то он не отобразит вам Яндекс.Деньги или Яндекс.Погоду, ибо на рабочем столе они отображаются как Деньги и Я.Погода:И выход из данной ситуации — это библиотека приложений, появившаяся в iOS 14. Она находится за последним рабочим столом, и в ней все ваши программы группируются по категориям. Но, что самое важное — в ней есть нормальный поиск, который будет учитывать полное название приложения, а не только то, которое отображается на рабочем столе.