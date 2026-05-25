Как ускорить компьютер без апгрейда железа и совершенно бесплатно

Александр

Любой компьютер с Windows со временем начинает работать медленно, и интуиция подсказывает: проблема в «железе». Пора менять процессор, добавлять оперативную память или ставить более быстрый SSD. Однако очень часто ПК тормозит вовсе не из-за слабой начинки, а из-за программного мусора. Лучший способ вернуть системе былую скорость работы — пройтись по наиболее проблемным вещам: автозагрузка, фоновые приложения и забитый мусором накопитель. Для этого не нужно быть экспертом — всё можно сделать штатными средствами Windows.

1. Автозагрузка — то, что стартует без вашего ведома

Многие программы добавляют себя в автозагрузку ещё при установке. В результате после входа в систему одновременно запускаются мессенджеры, игровые лаунчеры, музыкальные плееры, облачные хранилища и апдейтеры. Они не только замедляют старт системы, но и продолжают бесполезно висеть в фоновом режиме, отъедая оперативную память. Решение простое: зайти в настройки автозагрузки и отключить всё, что не нужно прямо с первых секунд после включения компьютера.

Как это сделать (два способа на выбор):

Через параметры Windows: Win + I → «Приложения» → «Автозагрузка» → переключатели напротив программ.



Через «Диспетчер задач»: Ctrl + Shift + Esc → вкладка «Автозагрузка приложений» → правой кнопкой мыши по программе → «Отключить».




Какие программы можно смело отключать? Игровые лаунчеры (Steam, Epic Games, Battle.net), музыкальные сервисы (Spotify), мессенджеры (Telegram, Discord), утилиты для принтеров и сканеров, а также различные менеджеры обновлений. Антивирус, драйверные панели (NVIDIA, AMD) и системы резервного копирования лучше оставить.

2. Фоновые приложения, которые прячутся в трее и процессах

Даже если программа не добавлена в автозагрузку, она всё равно может работать в фоне. Особенно этим грешат утилиты, которые вы когда-то поставили для теста, а потом забыли о них. Они висят в системном трее (область возле часов) или в списке процессов, тихо расходуя ресурсы. Здесь задача — не перекрывать всё подряд, а убрать только то, что вы точно не используете каждый день.

Как это сделать:

Откройте диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc) и перейдите на вкладку «Процессы». Найдите программы, в постоянной работе которых нет необходимости. Нажмите на лишнее и выберите «Снять задачу».

Посмотрите на системный трей: нажмите на стрелку ^, чтобы увидеть скрытые иконки. Правой кнопкой по каждой ненужной иконке → «Выйти», «Закрыть», Exit, Quit (или что-то подобное).



Чтобы эти программы не возвращались в трей, зайдите в их собственные настройки и отключите опции: «Запускать при старте системы», «Работать в фоновом режиме», «Оставлять значок в трее».

Не закрывайте процессы с незнакомыми именами — многие из них системные. Сфокусируйтесь только на том, что установили вы сами и что вам хорошо знакомо.

3. Освобождение места на диске

Чем меньше свободного места на системном диске, тем тяжелее Windows управлять файлом подкачки, кэшем и временными данными. Кроме того, на диске накапливаются старые обновления, эскизы, временные файлы и прочий балласт. Очистка не сделает компьютер сверхбыстрым, но заметно уберёт ощущение «залипания», когда любое действие требует паузы.

Что нужно сделать вручную (один раз):

Зайдите в «Параметры» → «Система» → «Память» → нажмите «Временные файлы». Windows просканирует диск.

Отметьте галочками: «Временные файлы», «Эскизы», «Корзина», «Очистка обновлений Windows» и всё остальное (хотя «Загрузки» в этом списке трогать не стоит — там могут быть нужные файлы, которые вы скачали когда-то). Нажмите «Удалить файлы». 



Для автоматической поддержки чистоты включите «Контроль памяти» на странице «Память». Настройте по своему вкусу периодичность удаления временных файлов и очистки корзины. Также можно выбрать, чтобы из папки «Загрузки» удалялись файлы, к которым вы не обращались больше месяца. Один раз настроили — и дальше система следит за порядком сама.



Вывод

Такая оптимизация не заменит апгрейд железа, если компьютер действительно устарел. Но иногда она способна превратить медленный и раздражающий ПК в удобный и отзывчивый. Начните с автозагрузки, затем почистите фоновые процессы и накопитель — результат будет заметен моментально.
Slepoy2.0
Как раз внешний антивирус и будет есть очень много ваших ресурсов, если у вас слабая машина. Если у вас старый компьютер – пользуетесь только оригинальным антивируса от Microsoft. А ещё лучше вообще все это дело отключите, внимательно читаете комментарии к тому, что скачивайте. Автозапуск Flashкарту вы тоже можете отключить. Тогда вы сможете запускать до зараженные флешки. Ничего с вашим компьютером – при этом условии, не сделается. Также вы можете поставить Блокировщик всплывающих окон, например, adblock. Не стоит забывать, что вы можете сделать отложенный запуск упомянутых в статье программ. При загрузке операционной системы программы будут не одновременно запускаться, а в заданное вами время. Это все уже давно продумано. Если же у вас оперативная память – 32 ГБ или 16 ГБ – это вообще для вас всё просто чепуха. Вам всё равно.
час назад в 23:18
