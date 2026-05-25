Как ускорить компьютер без апгрейда железа и совершенно бесплатно

1. Автозагрузка — то, что стартует без вашего ведома

2. Фоновые приложения, которые прячутся в трее и процессах

3. Освобождение места на диске

Вывод

Любой компьютер с Windows со временем начинает работать медленно, и интуиция подсказывает: проблема в «железе». Пора менять процессор, добавлять оперативную память или ставить более быстрый SSD. Однако очень часто ПК тормозит вовсе не из-за слабой начинки, а из-за программного мусора. Лучший способ вернуть системе былую скорость работы — пройтись по наиболее проблемным вещам: автозагрузка, фоновые приложения и забитый мусором накопитель. Для этого не нужно быть экспертом — всё можно сделать штатными средствами Windows.Многие программы добавляют себя в автозагрузку ещё при установке. В результате после входа в систему одновременно запускаются мессенджеры, игровые лаунчеры, музыкальные плееры, облачные хранилища и апдейтеры. Они не только замедляют старт системы, но и продолжают бесполезно висеть в фоновом режиме, отъедая оперативную память. Решение простое: зайти в настройки автозагрузки и отключить всё, что не нужно прямо с первых секунд после включения компьютера.Через параметры Windows: Win + I → «Приложения» → «Автозагрузка» → переключатели напротив программ.Через «Диспетчер задач»: Ctrl + Shift + Esc → вкладка «Автозагрузка приложений» → правой кнопкой мыши по программе → «Отключить».Какие программы можно смело отключать? Игровые лаунчеры (Steam, Epic Games, Battle.net), музыкальные сервисы (Spotify), мессенджеры (Telegram, Discord), утилиты для принтеров и сканеров, а также различные менеджеры обновлений. Антивирус, драйверные панели (NVIDIA, AMD) и системы резервного копирования лучше оставить.Даже если программа не добавлена в автозагрузку, она всё равно может работать в фоне. Особенно этим грешат утилиты, которые вы когда-то поставили для теста, а потом забыли о них. Они висят в системном трее (область возле часов) или в списке процессов, тихо расходуя ресурсы. Здесь задача — не перекрывать всё подряд, а убрать только то, что вы точно не используете каждый день.Откройте диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc) и перейдите на вкладку «Процессы». Найдите программы, в постоянной работе которых нет необходимости. Нажмите на лишнее и выберите «Снять задачу».Посмотрите на системный трей: нажмите на стрелку ^, чтобы увидеть скрытые иконки. Правой кнопкой по каждой ненужной иконке → «Выйти», «Закрыть», Exit, Quit (или что-то подобное).Чтобы эти программы не возвращались в трей, зайдите в их собственные настройки и отключите опции: «Запускать при старте системы», «Работать в фоновом режиме», «Оставлять значок в трее».Не закрывайте процессы с незнакомыми именами — многие из них системные. Сфокусируйтесь только на том, что установили вы сами и что вам хорошо знакомо.Чем меньше свободного места на системном диске, тем тяжелее Windows управлять файлом подкачки, кэшем и временными данными. Кроме того, на диске накапливаются старые обновления, эскизы, временные файлы и прочий балласт. Очистка не сделает компьютер сверхбыстрым, но заметно уберёт ощущение «залипания», когда любое действие требует паузы.Зайдите в «Параметры» → «Система» → «Память» → нажмите «Временные файлы». Windows просканирует диск.Отметьте галочками: «Временные файлы», «Эскизы», «Корзина», «Очистка обновлений Windows» и всё остальное (хотя «Загрузки» в этом списке трогать не стоит — там могут быть нужные файлы, которые вы скачали когда-то). Нажмите «Удалить файлы».Для автоматической поддержки чистоты включите «Контроль памяти» на странице «Память». Настройте по своему вкусу периодичность удаления временных файлов и очистки корзины. Также можно выбрать, чтобы из папки «Загрузки» удалялись файлы, к которым вы не обращались больше месяца. Один раз настроили — и дальше система следит за порядком сама.Такая оптимизация не заменит апгрейд железа, если компьютер действительно устарел. Но иногда она способна превратить медленный и раздражающий ПК в удобный и отзывчивый. Начните с автозагрузки, затем почистите фоновые процессы и накопитель — результат будет заметен моментально.