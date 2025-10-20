Как ускорить отправку фото в iOS 26







Помимо масштабного редизайна iOS 26 и кучи новых функций компания Apple без лишнего шума добавила скрытую опцию, которая позволяет отправлять превью выбранных изображений в iMessage, что существенно ускоряет их загрузку. Рассказываем, как включить эту опцию.

Откройте «Настройки» и прокрутите вниз до раздела «Приложения»;

Выберите «Сообщения» в списке и пролистайте вниз;

Включите тумблер рядом с опцией «Отправлять фото низкого качества для предпросмотра»;

Готово!

С помощью новой функции получатель практически мгновенно получит превью картинки, но в низком качестве, а затем он сможет загрузить изображение в полном разрешении. Это особенно полезно, если у вас ограничен мобильный трафик или вы находитесь в роуминге.Вот как включить отправку превью фотографий:После включения эта функция будет работать автоматически. Дополнительно рекомендуем включить режим экономии данных в iPhone. Для этого перейдите в «Настройки» > «Сотовая связь» > «Параметры» и включите «Экономию данных». Имейте в виду, что фотографии будут отправлены в высоком качестве только при подключении к Wi-Fi или после отключения режима экономии трафика.