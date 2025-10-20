Как ускорить отправку фото в iOS 26

Помимо масштабного редизайна iOS 26 и кучи новых функций компания Apple без лишнего шума добавила скрытую опцию, которая позволяет отправлять превью выбранных изображений в iMessage, что существенно ускоряет их загрузку. Рассказываем, как включить эту опцию.
Вот как включить отправку превью фотографий:
- Откройте «Настройки» и прокрутите вниз до раздела «Приложения»;
- Выберите «Сообщения» в списке и пролистайте вниз;
- Включите тумблер рядом с опцией «Отправлять фото низкого качества для предпросмотра»;
- Готово!
После включения эта функция будет работать автоматически. Дополнительно рекомендуем включить режим экономии данных в iPhone. Для этого перейдите в «Настройки» > «Сотовая связь» > «Параметры» и включите «Экономию данных». Имейте в виду, что фотографии будут отправлены в высоком качестве только при подключении к Wi-Fi или после отключения режима экономии трафика.