Как ускорить переключение языков в macOS. Вы бы в жизни не догадались

Откройте «Системные настройки» и перейдите во вкладку «Клавиатура»;

Найдите пункт «Сочетание клавиш» и откройте его;

В левом меню выберите Mission Control и отключите опцию «Короткая заметка»;

Готово! Теперь языки будут переключаться моментально!

Если вы часто работаете с текстом на компьютере под управлением macOS, то наверняка обратили внимание, что с каждым обновлением переключение между языками срабатывает всё медленнее. Со временем это начинает сильно напрягать, особенно если вы привыкли быстро печатать. К счастью, это можно исправить. Ловите полезный гайд и не забудьте поделиться им с друзьями!Для начала опишу ситуацию. Я не рекордсмен по скорости набора текста, но недавно заметил, что после обновления с macOS Sonoma 14.2 на 14.6 переключение языков стало тормозить. То есть если не выдержать 2-секундную паузу после нажатия на сочетание ctrl+пробел или кнопку глобуса, язык не меняется. Как выяснилось, виновата системная функция. Apple почему-то решила, что создание короткой заметки сочетанием ctrl+Q (глобус+Q) — настолько важная фича, что просто должна быть включена по умолчанию. Из-за этого, система сначала пытается распознать, хочет ли пользователь создать короткую заметку, а только потом понимает, что должна переключить раскладку клавиатуры.Чтобы ускорить переключение языков выполните следующее:Если вдруг этот вариант не сработал, попробуйте отключить «Сочетание клавиш Siri» в меню «Системные настройки» > «Siri и Spotlight».Так вам станет намного комфортнее набирать текст на своём Mac.