Как ускорить Windows на старом компьютере или ноутбуке с 8 ГБ ОЗУ

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В июньском обновлении Windows 11 компания Microsoft добавила новую функцию Low Latency Profile, которая повышает тактовую частоту процессора при взаимодействии с операционной системой. Как показало тестирование на старом ПК (Lenovo ThinkCentre M700 с процессором Intel Core i3-6100 2016 года и 8 ГБ ОЗУ), эффект на медленном железе оказывается даже заметнее, чем на новом. Задержки при открытии меню «Пуск», поиска и других системных утилит сокращаются, а интерфейс становится гораздо более отзывчивым. Новая настройка безопасна для процессора, батареи и температурного режима — она просто ускоряет переход ЦПУ из состояния простоя на максимальную частоту в момент взаимодействия с графическими элементами интерфейса Windows.
Low Latency Profile заставляет процессор мгновенно (за миллисекунды) подниматься с низкой частоты (около 800 МГц) до максимальной при работе с интерфейсом ОС. Раньше частота нарастала постепенно, что создавало ощутимую задержку на старых процессорах.
Как включить Low Latency Profile
Проверьте, активна ли функция
- Скачайте и установите бесплатную программу HWiNFO.
- Запустите HWiNFO, включите отображение текущей частоты процессора.
- Несколько раз откройте меню «Пуск», «Поиск» или «Центр уведомлений» и смотрите на тактовую частоту процессора.
- Если частота резко подскакивает к максимальному значению — функция уже активна, ничего делать не нужно. Если частота она поднимается плавно и не достигает максимума — функция отключена (переходите к следующему шагу).
Включите Low Latency Profile вручную
На многих старых ПК функция не включается автоматически. Чтобы активировать её принудительно:
- Скачайте ViVeTool с официального репозитория GitHub.
- Распакуйте архив в папку C:\ViVeTool.
- Откройте командную строку от имени администратора (нажмите Win, введите cmd, выберите «Запуск от имени администратора»).
- Введите команду: cd C:\ViVeTool.
- Затем выполните: vivetool /enable /id: 58989092
- Перезагрузите компьютер.
Что изменится после включения Low Latency Profile
На старых компьютерах с 8 ГБ ОЗУ и процессорами без турбо-режима разница особенно ощутима — исчезает раздражающая микрозадержка, которая раньше сопровождала каждое действие. При этом нагрузка на процессор и нагрев почти не увеличиваются, так как частота поднимается только на долю секунды и сразу же возвращается в состояние простоя. Ваш старый ПК получит второе дыхание в повседневных задачах, не требуя замены железа.